El analista internacional Raúl Sohr analizó en Última Mirada la tensión entre Ucrania y Rusia, luego que incluso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtiera a Putin que no intentara hacer nada en torno a la situación estratégica del otro país, lo que alteró los ánimos entre ambas naciones. “En la conversación que tuvieron la semana pasada entre Biden y Putin, llegaron a un principio de entendimiento y este principio era que Estados Unidos no intervendrá militarmente en el conflicto, pero las penas del infierno en cuanto a sanciones, boicot económico para Rusia si es que llega a osar de invadir o agredir a Ucrania”, explicó. Asimismo, agregó que “el hecho de que diera una señal definitiva de que no iba a intervenir militarmente, ya generó bastante nerviosismo en la región y las cifras sobre las tropas que ha ido movilizando Rusia en la frontera con Ucrania van desde 90 mil hasta 175 mil, es decir, una fuerza más que suficiente como para ocupar la región del este de Ucrania, donde están los rebeldes pro rusos. Desde allí podrían avanzar y tomar una parte mucho más importante de Ucrania”.