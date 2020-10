Bolivia se prepara para realizar este domingo una de las elecciones presidenciales más complejas de su historia. Tres son los candidatos favoritos ante la expectación del pueblo boliviano.

En Última Mirada, el analista internacional Raúl Sohr explicó la importancia de los comicios en el país vecino para Chile y el resto de Sudamérica: “de una u otra manera incide también en la política nacional, porque donde vaya Bolivia, siempre se ha dicho, se carga la balanza en América Latina. Ha sido una suerte de termómetro”.

Bolivia tuvo una de las primeras dictadura militares de la región, seguida de gobiernos progresistas. “De alguna manera ha marcado el paso”, dijo Sohr.

Los pronósticos para el domingo son variados. El analista explicó que “el que obtenga el 40% de los votos, si tiene un 10% de diferencia con el segundo, queda elegido en la primera rueda. Sino, tienen que ir a una segunda vuelta que se realizaría después octubre”.

Lee también: Raúl Sohr y nuevo misil de Corea del Norte: “Lo ven como su garantía frente a una potencial agresión de EE.UU.”

Los principales candidatos son el ex ministro de Economía de Evo Morales, Luis Arce; el ex presidente Carlos Mesa; y el ex líder cívico Luis Fernando Camacho, quien representa a la derecha dura boliviana.

Arce, continuador de Morales, es “un economista prestigioso que está asociado a buenos recuerdos para el pueblo boliviano porque fue un período de bonanza”. Sin embargo, de no ganar en primera vuelta e irse a segunda con Mesa, sus probabilidades decaen, ya que la mayoría de los votos de Camacho se irían al ex mandatario.

“Lo que juega a favor del sucesor de Evo Morales es que en la memoria del pueblo boliviano están esas décadas -14 años del gobierno de Morales- que fueron años de bonanza, realmente los mejores que ha tenido Bolivia en su historia reciente, período en que además Morales fue muy generoso en términos de bono de escolaridad, pensiones, en fin”, explicó Sohr.

Finalmente, comentó que “los bolivianos están muy nerviosos, hay mucho que está en juego, han pasado por una situación muy difícil, la situación económica del país ha tenido una contracción superior al 6%”.