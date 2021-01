Una encuesta realizada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que consultó a 1,2 millones de personas en 50 países, arrojó que el 64% piensa que el cambio climático es una emergencia.

El analista internacional Raúl Sohr comparó la situación que atraviesa el mundo con “el síndrome de la rana”. Explica que “está adentro de la olla, está cómoda y se va calentando. Estamos como la rana, diciendo ‘pero bueno, esto no es tan grave’, y resulta que el año que acaba de terminar ha sido el con mayor aumento de temperatura -junto con el 2016- en la historia del clima del planeta”.

Y no sólo hace más calor, sino que también los desastres naturales aumentan gradual y permanentemente. “Cada año resulta peor que el anterior y la tendencia no ha dado ninguna señal de cambio. Incluso considerando que el 2020 lo pasamos bajo pandemia y hubo menos emisiones, porque estos no son fenómenos que cambian de un año al otro, va a tomar décadas volver a restaurar la situación a un punto en que sea tolerable para el planeta y para la vida en de los humanos y las especies”, explicó Sohr en Última Mirada.

Sin embargo, hay lo que el experto califica como “un rayo esperanza”.

Las medidas de Biden

“La buena noticia es que hay un cambio de gobierno en Estados Unidos y que Joe Biden se lo ha tomado muy en serio”, dijo Sohr.

El país norteamericano no sólo volvió al Acuerdo de París, sino que su mandatario anunció el fin de los permisos para explotaciones de gas y petróleo en tierras fiscales. Con esto, “Estados Unidos no solamente ha dicho que está dispuesto a modificar su comportamiento, sino que ha vuelto a su línea tradicional de proclamarse el líder”, exigiendo a otros países que sigan sus pasos.

El experto explicó que “Estados Unidos tiene una infinidad de mecanismos cuando se propone estimular a que el resto del mundo se comporte de una cierta manera. Estados Unidos está en el centro de una cantidad de decisiones financieras, de organismos multilaterales que promueven fondos, y si uno no se acomoda a los criterios que Estados Unidos propone, uno ve limitados los créditos, se ven obstaculizados ciertos proyectos”.

Con ello, “por lo menos hay un rayo de esperanza de que las cosas pueden ir por un mejor camino”.