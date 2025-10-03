Comando de Parisi vincula vacunas con autismo en niños: Estas fueron las reacciones de los representantes de los presidenciales

Consultada en Aquí Se Debate sobre si consideraba suficiente la evidencia científica disponible sobre el plan de vacunación, Francisca Zenteno, del comando de Franco Parisi, respondió: "Hay que investigar, más que nada porque la gente está preocupada y tiene miedo. Algunos niños comienzan con síntomas de autismo al año y medio, cuando se colocan algunas vacunas". Esto generó una serie de reacciones entre los representantes de los comandos presidenciales.

En una edición especial de Aquí Se Debate, conducido por la periodista Mónica Rincón, se abordaron las propuestas de salud de los candidatos presidenciales y sus visiones sobre diversas políticas públicas, entre ellas, el plan de vacunación.

Las visiones sobre el plan de vacunación

Consultada sobre si el plan de vacunación debía mantenerse tal como está o ser modificado, Francisca Zenteno, del comando de Franco Parisi, respondió: “La verdad es que la evidencia muestra hasta el momento que las vacunas salvan vidas, pero creo que hay que separar el plan con las vacunas de COVID-19”.

Zenteno agregó que se requiere de un grupo investigador capacitado “para evaluar si es necesario mantener esa cantidad de vacunas o no” y sostuvo que, frente a las dudas, “nos gusta la evidencia y necesitamos verlo”.

Ante esta respuesta, Rincón le preguntó si consideraba suficiente la evidencia científica disponible sobre el plan de vacunación. Zenteno afirmó: “No es suficiente, hay que seguir estudiando. De hecho, en Estados Unidos hace poco salió un estudio que demuestra que no disminuyeron la mortalidad de muchas patologías infecciosas. Eso lo dice EE.UU., no yo”.

Cuando la conductora de CNN Chile le pidió detallar el medicamento y la enfermedad a los que se refería, Zenteno respondió: “Es un tema bastante largo. Lo que quiero decir es que hay que investigar, más que nada porque la gente está preocupada y tiene miedo. Efectivamente, algunos niños comienzan con síntomas de autismo al año y medio, cuando se colocan algunas vacunas. Para la tranquilidad de nosotros, hay que investigar y cuestionarse todo”.

Réplicas y reacciones

Ricardo Fábrega, del comando de Harold Mayne-Nicholls, reaccionó de inmediato calificando las declaraciones como “un rumor inaceptable, las vacunas salvan vidas”. Y subrayó: “No puedes sumarte a los que meten la duda, la evidencia es contundente”.

Frente a esa declaración, Zenteno replicó preguntando por qué no podía plantear ese cuestionamiento, a lo que Fábrega respondió: “Porque es falso. Dame una prueba, dame indicios, y ahí conversamos”.

Zenteno insistió en que se trata de algo que “se está estudiando” y aclaró: “Yo no soy antivacunas, sé que salvan vidas”.

Por su parte, Fábrega enfatizó que el Comité de Expertos en Vacunas en Chile tiene formación internacional de primer nivel y ha salvado millones de vidas gracias a la vacunación: “Tenemos los mejores indicadores en salud pública, menos mortalidad materna e infantil. No nos dejamos matar por el susto de estos rumores malintencionados que se mandan por las redes”.

Y envió un mensaje a los padres y madres: “¡Familias tranquilas! Los médicos y expertos saben de lo que hablan. Los niños de Chile viven mejor y tienen más expectativas que los de Estados Unidos, entre otras cosas, gracias a la vacunación”.

Por su parte, Aliro Galleguillos, del comando de Johannes Kaiser, intervino señalando: “Francisca, no estás completamente equivocada; la demencia de Ricardo es demasiado pasional”.

Agregó que el Programa Nacional de Inmunización en Chile es una institución sólida: “Nosotros estamos de acuerdo con el programa; sin embargo, las plataformas experimentales usadas durante el COVID no son vacunas. Son plataformas experimentales que hoy el gobierno de Estados Unidos —donde estamos invitados para mostrarnos la evidencia— han provocado secuelas y efectos adversos en la población por distintos componentes”.

La postura del comando de Jara y Matthei

Jeanette Vega, del comando de Jeannette Jara, destacó que forma parte del directorio de Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias (CEPI, por su siglas en inglés) una organización mundial que trabaja para desarrollar nuevas vacunas frente a una emergencia en un plazo de 100 días.

Señaló que “la evidencia que tenemos es que no existen efectos adversos atribuibles, salvo los que excepcionalmente pueden presentarse en todas las vacunas, pero no hay más efectos adversos en las vacunas basadas en plataformas de ARN que en otras. La plataforma de ARN es una técnica moderna”.

Paula Daza, parte del comando de Evelyn Matthei, puntualizó que todas las vacunas pueden tener algún componente de efectos adversos, pero subrayó: “Chile tiene una de las políticas públicas en vacunación más exitosas, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. La cobertura de vacunación que tenemos es un ejemplo; claramente ha salvado miles de vidas a nivel nacional y mundial”.

Entre los desafíos que describió, señaló: “Tenemos que avanzar en vacunas para los adultos mayores, porque hoy día no se están vacunando con las vacunas que ya tenemos. Por lo tanto, creo que debemos avanzar en otro tipo de vacunas para proteger a los adultos mayores, porque la prevención desde el punto de vista de la vacunación es fundamental”.

Finalmente, Zenteno reiteró: “No soy terraplanista, quiero ayudar y que la gente esté tranquila”.