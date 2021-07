Tras el fin de las vacaciones de invierno para los estudiantes, se espera que este lunes los establecimientos educativos retornen a la presencialidad. Ante esto, alcaldes e integrantes de comunidades educativas han asegurado que no están las condiciones mínimas para el regreso.

“Hay una pillería en los números que entrega el ministro Raúl Figueroa, una cosa es que los colegios y jardines estén abiertos y otra cosa es que exista presencialidad”, dijo en CNN Chile el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz.

Según Díaz, “las madres, padres y apoderados, muy sensatamente, no envían a los niños a las escuelas porque saben que no están las condiciones para que el retorno sea seguro, como lo hemos pedido”.

En ese punto, el presidente del Colegio de Profesores manifestó que “nos preocupa el hecho de que no habido ninguna voluntad de parte del Ministerio de Educación por conformar mesas de trabajo, entre los integrantes de la comunidad escolar y el ministerio, para fiscalizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios”.

“Si el ministro no ha querido conformar esas mesas de trabajo es porque sabe que no en todas las escuelas no están los elementos mínimos necesarios para llevar a cabo estos protocolos”, decretó. Del mismo modo, confesó que “hace bastante tiempo no conversamos con el ministro de Educación (…) aquí lo central es escuchar a las comunidades”.

Finalmente, insistió en que “no hay voluntad del ministerio” para trabajar en conjunto en la situación que acompleja a las escuelas en temas de infraestructura y medidas sanitarias. “Para nosotros, como docentes, la vida y salud de las comunidades educativas es fundamental, central y siempre estaremos disponibles al diálogo, en la medida que sea para resguardar la vida y salud de todos”.