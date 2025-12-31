Coaniquem y su llamado a no usar fuegos artificiales: “Las secuelas pueden ser irreversibles”

Asímismo la invitación de Coaniquem es a que la ciudadanía no compre este tipo de productos para no promover su comercialización.

Desde 2021 que el uso o comercialización de fuegos artificiales para uso doméstico está penado por ley, siendo ya no solo una falta sino un delito. Esto, luego de la serie de casos que era posible ver cada año, sobre esto en las décadas de los 80 o 90, donde adultos o menores de edad sufrían quemaduras graves por la manipulación de estos.

Orlando Flores, director académico de Coaniquem, habló en Hoy Es Noticia sobre cómo ha avanzado la aplicación de esta normativa, los casos que ahora registran y reiteró el llamado a la responsabilidad sobre todo en las celebraciones de Año Nuevo.

“Los fuegos artificiales, todos ellos, contienen pólvora. La pólvora al encenderse genera altísimas temperaturas, pensemos en alrededor de mil grados celsius. Y cualquier fuego artificial en contacto con la piel de un ser humano provoca una quemadura profunda, y por lo tanto genera secuelas irreversibles”, recordó Flores.

Asímismo, el llamado desde Coaniquem no es solo el concientizar respecto a los terribles efectos que puede generar el uso de fuegos artificales, sino también en no adquirirlos. Esto resulta fundamental dado que, si bien a quienes cometen estos delitos se les persigue y aplican sanciones, mientras las personas sigan comprando este tipo de productos el negocio ilegal continuará.