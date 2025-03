Claudio Orrego reitera que no será candidato presidencial y critica postura de Matthei sobre pena de muerte

En conversación con CNN Chile Radio la mañana de este lunes, Orrego enfatizó que su determinación se mantiene firme con su decisión.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, reafirmó su postura de no competir en las próximas elecciones presidenciales, desestimando los intentos de sectores del oficialismo por posicionarlo como una carta para una eventual primaria.

Además, cuestionó las recientes declaraciones de la alcaldesa Evelyn Matthei respecto a la reinstauración de la pena de muerte en Chile.

En conversación con CNN Chile Radio la mañana de este lunes, Orrego enfatizó que su determinación se mantiene firme.

“Mantengo mi decisión que ya he anunciado muchas veces sobre no ser candidato presidencial. No hay nada que me haya hecho cambiar de esa decisión en particular”, afirmó.

Su declaración surge en medio de versiones que indican que una facción del Partido Socialista estaría evaluando su nombre como una opción para la primaria presidencial oficialista prevista para junio. Orrego ya compitió en 2013 en la primaria de la entonces Nueva Mayoría, sin éxito frente a Michelle Bachelet.

Críticas a Matthei por propuesta sobre pena de muerte

En el mismo diálogo, el gobernador se refirió a las recientes declaraciones de la alcaldesa de Providencia y posible candidata presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei, quien planteó la necesidad de discutir la reinstauración de la pena de muerte en Chile tras el crimen de un matrimonio en Graneros la semana pasada.

Orrego fue enfático en su rechazo a esta postura, asegurando que se trata de una estrategia electoral. “Lo que está haciendo Matthei es degradar un poco la política”, señaló. “Durante cuatro años la alcaldesa habló todos los días en los matinales sobre el tema de seguridad, y a tres meses de una primaria resulta que repone el tema de la pena de muerte que sabe que no es posible”, añadió.

El gobernador argumentó que la discusión no es viable desde un punto de vista legal, dado que Chile ha ratificado tratados internacionales que impiden restablecer la pena capital. “Me parece que eso es electoralismo, porque en el fondo, más que hacer una propuesta seria sobre cuánto y cómo lo va a hacer, trata de generar un tema en el cual además, sabe que por razones de derecho internacional ya no la puedes reponer”, concluyó.