CNC expresa preocupación por primarias: “Cerrar el comercio formal genera espacio para el ambulante”

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, se refirió a la demanda de diversos gremios por el feriado obligatorio programado para el domingo 29 de junio, en el marco de las primarias oficialistas.

En primer lugar, Pakomio explicó la diferencia entre un feriado obligatorio e irrenunciable, señalando que estas medidas impactan a una parte del comercio, principalmente a los que están administrados bajo una misma razón social. Es decir, afecta también a strip centers, galerías y caracoles comerciales.

“Es un tema que nos tiene bastante agotados. Esto, la verdad, lo vemos todos los años, cuando tenemos que activar discusiones con el mundo político para hacerles ver cuál es el impacto que tiene esta medida en el comercio de nuestro país”, remarcó.

Por lo mismo, detalló que este año han sido bastante proactivos al abordar esta materia, sosteniendo diálogos con el Ministerio del Trabajo y el Servicio Electoral (Servel).

“Algunas autoridades han tratado de instalar un mensaje erróneo respecto a quiénes afecta esta medida. Y aquí vuelvo a lo que decía anteriormente: hay temas que quedan fuera del debate, como el alcance real de esta medida”, planteó.

Respecto a las repercusiones, describió que estas disposiciones no solo dañan a los grandes comercios, sino también a los denominados polos gastronómicos, debido a la baja en el flujo de consumidores.

“Entonces, acá no hablamos de una afectación solamente a grandes centros comerciales, sino también a pymes que hoy forman parte de galerías, strip centers, entre otros espacios”, enfatizó.

En ese sentido, subrayó: “En el 2025 no puede ser que el Estado nos diga qué hacer. Por eso estamos hablando de procesos democráticos modernos, que no vuelvan a poner este tema en discusión. No debemos olvidar que, al cerrar este tipo de comercios formales, generamos también espacio para el comercio ambulante, que como sabemos —y lo hemos dicho reiteradas veces— ha ido en aumento en nuestro país”.

Sin embargo, destacó que actualmente se vive una racha positiva en términos de ventas, impulsada por el turismo de compras proveniente del mercado argentino. “Esta racha, la verdad, no la tendremos durante el 2026, según nuestras proyecciones. Por eso también es importante para el comercio poder abrir durante estos procesos electorales que tenemos en Chile”, concluyó.