Cierra el Sename, pero la crisis continúa: Hoy ingresan más niños al sistema de protección que los que nacen

Hoy se concreta el cierre del Servicio Nacional de Menores (Sename), marcando el fin de una institución que por 46 años estuvo a cargo de la protección de niños, niñas y adolescentes, además de aquellos jóvenes que infringieron la ley, dando paso a una nueva institucionalidad especializada.

Sin embargo, las cifras muestran que el problema estructural de la niñez sigue vigente en el país: el sistema de protección recibe a más niños de los que nacen, las residencias operan con sobrecupo y más de 700 niños menores de tres años viven institucionalizados, pese a la evidencia sobre el daño que esta situación provoca en su desarrollo.

En CNN Chile Radio, Arturo Celedón, director ejecutivo de la Fundación Colunga, sostuvo que “este proceso tiene la dirección correcta”, explicando que uno de los cambios fue la separación de los sistemas. “Antes todos los niños estaban bajo el mismo sistema, a quienes vulneraron gravemente sus derechos y los que habían tenido algún problema con la ley. Esta ley separa y genera el servicio de protección especializada”, señaló.

No obstante, advirtió que la nueva institucionalidad enfrenta una presión mayor a la prevista. “La cantidad de niños vulnerados a sus derechos es muy alta; cada día en Chile nacen 370 niños, más o menos, pero los tribunales de justicia envían al servicio de protección especializada más de 420 niños”, afirmó, agregando que “eso es muy dramático y nos habla de una crisis profunda que está ocurriendo en nuestro país”.

Según Celedón, este escenario responde a un problema estructural. “El cambio tan profundo ha derivado en lo que llamamos una crisis del cuidado. Las prácticas, sistemas y relaciones que permitían que niñas y niños recibieran aquello que necesitan para crecer y desarrollarse se han cortado, reconfigurado y no están ocurriendo”. “Hoy tenemos una baja tasa de natalidad, un aumento en los problemas de salud mental; las familias están más aisladas, son más pequeñas y, por lo tanto, no están logrando responder a las necesidades”.

El director ejecutivo de la Fundación Colunga subrayó que se trata de una responsabilidad colectiva. “Eso es algo que no es solo responsabilidad de las familias que crían, es una responsabilidad social. Toda la sociedad tiene que organizarse para que criar sea posible y para que las niñas y niños que nazcan en Chile tengan la oportunidad de desplegar sus proyectos de vida”, sostuvo, enfatizando que “eso no está ocurriendo y esta cifra de la que estamos hablando ahora es solo el síntoma en su nivel más grave”.

Sobre los desafíos pendientes tras el cierre del Sename, Celedón planteó que el foco debe estar en modificar trayectorias de vida. “Tienen el desafío no solo de interrumpir una situación de vulneración, sino de cambiar una trayectoria de vida”, afirmó, advirtiendo que hoy “un niño que entra a una residencia, a un programa proteccional, a una familia acogida, empieza una trayectoria de entradas y salidas de este programa”.

