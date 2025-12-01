“Chile Vamos no existe”: Longueira y sus definiciones sobre los nuevos ejes en la derecha

Para el fundador y expresidente de la UDI, el gremialismo debiera ser un eje junto al Partido Republicano, recibiendo el resto de las diversidades políticas de derecha hacia un gran conglomerado. El análisis en un nuevo Tolerancia Cero.

“Chile Vamos no existe”, fue parte de la reflexión de Pablo Longueira, fundador y expresidente de la UDI, en un nuevo Tolerancia Cero, donde abordó además cómo la existencia del Partido Republicano tensiona la existencia del partido que presidió.

Tras los resultados de la primera vuelta, donde la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, no superó el 13% de las preferencias, surgió inmediatamente la duda en el sector respecto a la viabilidad del conglomerado.

Para Longueira, los ejes hoy debieran ser la UDI y el Partido Republicano, dados los “vasos comunicantes” entre ambos partidos, recordando que el propio José Antonio Kast militó en el gremialismo.

“Soy partidario de que se mantenga la diversidad. Esa diversidad, si tú la organizas, la administras bien, le puedes dar un respaldo a un gobierno y puede haber dos o tres gobiernos más. Si tú no la organizas, te quedas en cuatro años de gobierno”, añadió Longueira.