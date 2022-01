Un nuevo capítulo de CNN Íntimo reunió a Matilde Burgos con el laureado poeta mapuche Elicura Chihuailaf, Premio Nacional de Literatura 2020. En una entrevista en profundidad, fue consultado por su identificación como oralitor: “La oralitura es un concepto que surge en una conversación que tuve con un querido hermano Maya, el escritor Jorge Cocom Pech“, indicó, detallando que “pensando en cuál era nuestra condición, le comenté sobre el tema y él no solo estuvo de acuerdo si no que me aportó pensamientos, que yo me sentía parte de la oralidad, aunque ya no como lo viví en mi enfancia y parte de mi juventud, pero tampoco me siento parte de la literatura“. Así, continuó Chihuailaf, “hago uso de la escritura, pero lo que escribo tiene que ver con los sueños, la esperanza, el habitar cotidiano en una familia que siempre fue parte del sentido ritual, encabezado por mi abuelo como lonko“, sentenciando que, en esas reuniones familiares, “fui parte de la oralidad, y ella ahora vive en mí“. Al respecto, agregó que “como en todas las culturas, uno vive en una conversación constante, que es la memoria de las y los mayores; Cuando uno habla, apela a esa conversación, que sucede entre el espíritu y el corazón”. El concepto de oralitura, resumió, “es escribir acerca de lo que estoy viviendo, de la memoria de mis mayores, a través de los libros y de los relatos que le cuento a mis nietos; Vivo entre la oralidad y la escritura“.