#LODIJERONENCNN dakar

“Chaleco” López llega a cuarto lugar y Ruy Barbosa abandona tras accidente en etapa 10

Por CNN Chile

14.01.2026 / 19:57

Tras un excelente desempeño en el Rally Dakar 2026, Ruy Barbosa debió abandonar y no logró completar su primera participación en la competencia. Chaleco sube hasta el cuarto lugar e ilusiona con llegar al podio.

Una jornada exigente vivieron los chilenos en la etapa 10 del Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita. En CNN Deportes revisamos las novedades y el desempeño de los pilotos junto a Cristina González, directora de Paddock Media.

Francisco “Cháleco” López volvió a tener un buen resultado al reapuntar hasta el cuarto lugar en la carrera en la categoría SSV. Solo 27 minutos lo separan del tercer puesto.

“Nos costó mucho pillar un punto arriba, finalmente lo pinchamos y salimos intactos. Estamos cuartos en la general, hemos avanzado un puesto más y mañana en teoría es un día muy complejo”, comentó.

Tal como menciona Chaleco, la organización del Rally Dakar advirtió que mañana viene la etapa más difícil de la competencia en términos de navegación, al ser un circuito con forma de laberinto.

Chile pierde un piloto en la categoría de motos

Durante la etapa 10, Ruy Barbosa sufrió un duro accidente que le causó una lesión en el hombro e hizo que abandonará la carrera después de su sólida primera participación en el Rally Dakar.

El piloto tuvo que ser asistido por sus pares, Tomás de Gavardo junto a Edgar Canet, y trasladado al hospital por helicóptero para atender su desgarro. El accidente ocurrió a 50 kilómetros de llegar a la meta.

“Estoy con mucha pena, pero hice un tremendo trabajo”, compartió en su Instagram.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Ruy Barbosa 🇨🇱 (@ruy14)

Barbosa no fue el único que vivió un percance en la etapa de dunas, Daniel Sanders (líder de la categoría) se quebró la clavícula, pero sigue manteniéndose en competencia.

Tras perderse en el circuito de ayer, Juan Ignacio Cornejo recuperó puntos hoy y se mantiene sexto en motos.

“Un día malo, un día bueno. Lamentablemente creo que bajamos una posición en la general, pero vamos a dar lo mejor de nosotros hasta el último kilómetro”, declaró a CNN Deportes.

