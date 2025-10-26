César Barros, empresario y colaborador en campaña de Matthei: “Se está jugando una guerra cultural entre las dos derechas”

El economista habló en Influyentes sobre la "acidez" con la que se han referido desde la derecha que hoy representa José Antonio Kast hacia la que representó, por ejemplo, Sebastián Piñera, criticando sus posturas intransigentes.

El próximo 16 de noviembre se lleva a cabo la elección presidencial y la parlamentaria, donde además de elegir por quien asuma el próximo año la presidencia del país también se definirá la nueva Cámara de Diputadas y Diputados y parte del Senado.

En el ámbito de la presidencial, ha sido comentado en el debate público que Jeannette Jara, la carta oficialista, sería una de las que pasaría a la segunda vuelta, convirtiendo así la elección de noviembre en una primaria para la derecha. O las derechas.

Al respecto habló en Influyentes el economista y empresario César Barros, quien ha contribuido a la campaña de Evelyn Matthei y que tiene una definición clara sobre lo que ocurre en noviembre próximo: “se está jugando una guerra cultural entre las dos derechas”.

“La nueva derecha o derecha emergente es muy agresiva. O sea, esa derecha fue la que nos dijo ‘derechita cobarde’, es la que habla de los ‘parásitos’, la que se opone casi por oponerse. Esa es la derecha que nunca quiso ir a primarias”, asegura.

Gobierno de “emergencia” sin agenda valórica

Si las encuestas de opinión resultan ser 100% efectivas en prever lo que se viene, José Antonio Kast sería el próximo presidente de Chile. Y si bien el candidato del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano ha dicho que no entrará en la agenda valórica, sino que hará un gobierno de “emergencia”, existen dudas sobre cuán plausible es aquello.

En primer lugar, para Barros no existe tal emergencia. “Si fuera por eso, Chile vive teniendo emergencias”, comenta.

Y si bien en distintas alocuciones del debate electoral se habla de que “Chile se cae a pedazos”, el economista afirma que no es el caso, sin desmerecer que las complejidades que se viven en materia de seguridad requieren acciones pero acotando que es algo de larga data.

En ese sentido, habiendo sido amigo cercano de Sebastián Piñera, Barros reconoce que la derecha liberal que representó el piñerismo sigue vigente, solo que actualmente se ve amenazada por esta otra derecha.

Por ello, en el caso de que fuera Kast y no Matthei quien fuera electo presidente, afirma que “no puede haber un cheque en blanco” para formar parte de ese eventual gobierno, sino que debiera surgir una conversación dado que la exalcaldesa cuenta con los equipos que no tiene el republicano, según Barros.