“Cero rencor con RN”: Mario Desbordes dice que se quedará “independiente un buen rato” tras dejar su militancia

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, abordó en Tolerancia Cero de CNN Chile las razones detrás de su renuncia a Renovación Nacional.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió a su salida de Renovación Nacional (RN) tras 26 años de militancia. Entre los motivos, subrayó que actualmente decidió concentrar su “energía laboral y política” en su gestión municipal.

“Yo cero rencor y problema con RN. El partido tiene que analizar qué ha pasado, qué los llevó a tener 36 diputados y ahora 14. Ese es un tema que tienen que analizar ellos dentro del partido. Yo ya no tengo energía para eso, creo en una derecha solidaria”, señaló.

En esa línea, sostuvo que quiere evitar criticar a su excolectividad, pero considera que actualmente no le está hablando al segmento medio ni tampoco está teniendo una visión solidaria respecto del rol del Estado, que —a su juicio— es subsidiario tanto en la esfera positiva como en la negativa.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre su futuro político, aclaró que “me voy a quedar independiente un buen rato” y descartó la posibilidad de ingresar a las filas del Partido Republicano ya que considera que “es un proyecto distinto que debe construir la centroderecha”.

Finalmente, sostuvo que Republicanos y Chile Vamos tienen miradas de públicos distintos y que actualmente se “desdibujó” el proyecto propio de los diversos partidos de derecha que integraban la coalición, que antes tenía una diversidad de visiones y que, según su opinión, hoy ya no existe como alianza.