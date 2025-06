Presidenta de la CCS advierte por feriado de primarias: “Es un lujo que no nos podemos dar”

María Teresa Vial cuestionó el cierre de malls y strip centers el próximo 29 de junio por las elecciones primarias y llamó a replantear el exceso de feriados en Chile. “Nuestro país está entre los que más feriados tiene en el mundo”, señaló.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, expresó duras críticas al feriado legal del próximo 29 de junio, fecha en que se realizarán las elecciones primarias del pacto oficialista.

En entrevista con CNN Chile Radio, cuestionó que este tipo de jornadas obligue al cierre de malls y strip centers, especialmente considerando el bajo nivel de participación que se espera para esa elección.

“Este año tenemos 19 feriados y de esos, 8 —como el del 29 de junio— significan que ningún comercio que esté en un centro comercial, strip center o comparta razón social puede abrir”, señaló. Según explicó, ese grupo representa la mayoría del comercio formal del país, y las pérdidas que generan esos días alcanzan cifras significativas: “Se pierden entre 170 y 200 millones de dólares por día. En total, hablamos de unos 1.300 millones al año”.

#CNNChileRadio | Estamos conversando con la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial. Hablaremos sobre cómo los comicios podrían afectar al sector comercial los próximos meses. 📡 Sigue la transmisión en vivo aquí: https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/h3VUmQeD3x — CNN Chile (@CNNChile) June 6, 2025

Aunque aclaró que el 29 de junio no corresponde a un feriado irrenunciable, recordó que la ley impide la apertura de aquellos establecimientos administrados bajo una misma razón social, lo que, en la práctica, implica que gran parte del comercio sí deberá cerrar.

“Esto no tiene sentido”, apuntó.

Siempre pensamos en que las empresas dejan de vender, pero también tenemos que pensar en lo que las personas dejan de ganar”, apuntó, recordando que muchos trabajadores del comercio ganan comisiones o perciben un recargo del 50% por trabajar en feriados.

Vial también llamó a un debate de fondo sobre el número de días no laborales en el país. “Estamos sacando un informe, y Chile ocupa el lugar 14 entre los países con más feriados del mundo. Compartimos ese ranking con países como Libia, Afganistán e Irak. No podemos darnos ese lujo con las condiciones económicas que tenemos”, sostuvo.

Consultada por los casos en que los empleadores no permiten a sus trabajadores ir a votar, Vial aseguró que “la ley establece multas” para quienes no respeten el permiso de tres horas o descuenten ese tiempo del sueldo. “Siempre va a haber personas que no cumplan la normativa. Pero eso no justifica restricciones para todos”, concluyó.