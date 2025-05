Caso Monsalve: ¿Qué dijo la Corte Suprema y por qué modificó la cautelar del exsubsecretario?

Marta Herrera, exdirectora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica del Ministerio Público, explicó en CNN Chile la resolución de la Corte Suprema que reemplazó la prisión preventiva por arresto domiciliario total.

Este lunes, la Corte Suprema acogió el recurso de amparo presentado por el defensor penal público del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el abogado Víctor Providel. Con esta decisión, Monsalve pasó de prisión preventiva a arresto domiciliario total, junto con la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y el arraigo nacional. La resolución deja sin efecto lo dispuesto anteriormente por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Marta Herrera, exdirectora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica del Ministerio Público, fue consultada por la periodista Matilde Burgos en Hoy es Noticia de CNN Chile sobre el alcance del fallo del máximo tribunal. En ese contexto, señaló que la resolución está “técnicamente bien fundamentada” y aclaró: “No controvierte ni la existencia del delito, ni la existencia de participación eventualmente del exsubsecretario, y ni siquiera discute si existe o no la necesidad de cautela. La resolución lo único que hace es reprochar al tribunal de garantía por no haber fundamentado como es exigido”.

En esa línea, profundizó en que lo que la Suprema cuestiona no es el fondo de la investigación, sino el procedimiento utilizado por el tribunal de primera instancia: “Entonces, lo único que dice la Corte Suprema es: acá, lo que no hizo el Tribunal de Garantía fue fundamentar esto como corresponde dentro del ordenamiento jurídico. No dice, insisto, nada respecto de la comisión del delito, respecto de la participación, y ni siquiera respecto de la propia necesidad de cautela”.

Lee también:Manuel Monsalve deja la cárcel: Corte Suprema acoge recurso a favor del exsubsecretario y queda con arresto domiciliario

Asimismo, remarcó que el reproche del máximo tribunal radica en que la justificación entregada por el tribunal de garantía no fue suficiente para los estándares legales exigidos. A modo de ejemplo, recordó una resolución reciente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que también criticó la falta de fundamentación por parte de los jueces.

En cuanto al futuro de la causa, enfatizó que la investigación no está en riesgo, y detalló que Monsalve actualmente cumple una medida cautelar de alta intensidad: “El imputado está sujeto a una medida cautelar bastante intensa en estos momentos. Pensemos que el arresto domiciliario total no solo es dejarlo ahí, sino que existe un control de los organismos auxiliares de la investigación respecto de la medida cautelar, que sin duda se cumple con harto esfuerzo, particularmente por parte de Carabineros”.

Finalmente, recordó que la discusión sobre las cautelares puede reabrirse, que las diligencias siguen en curso, y que el Ministerio Público tiene margen legal para pedir una extensión del plazo: “Además, puede renovarse nuevamente esta discusión. Las diligencias se siguen realizando, hay un plazo para el cierre de la investigación, existen diligencias que están pendientes, y el Ministerio Público podrá también pedir prórroga de este plazo. No hay una calificación negativa, no hay un reproche respecto de la investigación que ha llevado la fiscalía ni de los antecedentes que la fundan”.

Revisa aquí la entrevista completa