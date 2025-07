Caso FACh, presunto tráfico de drogas en el Ejército y liberación del sicario: Francisco Cox analiza la expansión del crimen organizado

El abogado penalista y experto en criminalidad, Francisco Cox, se refirió en CNN Chile a los casos recientes que han remecido las instituciones, como los presuntos casos de tráfico de drogas y el sicario que se encuentra prófugo de la justicia.

El abogado penalista y experto en criminalidad, Francisco Cox, analizó en Hoy Es Noticia de CNN Chile los presuntos casos de tráfico de drogas que se han conocido en la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y en el Ejército.

El experto sostuvo que estos sucesos son de máxima gravedad, y reiteró que ha advertido en diversas ocasiones que esto era algo previsible. “Cuando se está en contacto con el crimen organizado, se producen estos contagios criminógenos, y por lo tanto llama la atención que estas instituciones, que participaron en la implementación de esta política de resguardo de la frontera, no hayan levantado estos riesgos y no hayan estado fiscalizando”, afirmó.

A pesar de los hechos, destacó el actuar de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, respecto a la FACh, comentó: “Me parece francamente lamentable querer cerrar el caso y, en una cultura corporativa opaca, no entregar la información al Ministerio Público, que es la autoridad competente para investigar este tipo de situaciones”.

En esa línea, complementó que existen dos sistemas que están funcionando de manera muy distinta.

“El Ejército me parece muy positivo en lo que hizo; la FACh, lamentable. Pero en ambos casos me parece preocupante que no hayan podido contener este riesgo, que era muy predecible y ya había sido anunciado”, remarcó.

La importancia de la fiscalización

A nivel general, sostuvo que es importante que las instituciones tengan claro los riesgos que implica tener personal desplegado en la frontera.

“Cuando uno tiene gente donde sabe que hay crimen organizado, uno tiene que tomar ciertos resguardos y tiene que tener ciertos controles sobre los funcionarios que está enviando ahí. Quizás que haya rotación, pero también la contención de información. O sea, que no se vaya toda la información con las personas que van rotando”, enfatizó.

Por tanto, la fiscalización, la rendición de cuentas y el desglose de las actividades privadas son aspectos relevantes, ya que los contactos o el intercambio de información se producen en espacios cotidianos. Así lo ha mostrado la experiencia mexicana, donde se generan nexos en bares, discotecas o restaurantes.

“Lo que tenemos que hacer es mejorar nuestro nivel de policía y el nivel de inteligencia, capacitar donde se debe, más que seguir prometiendo y tratando de subir la apuesta con meter a los militares en la seguridad pública. Y cuando metamos a los militares en la seguridad pública, porque lamentablemente sospecho que la clase política no va a escuchar esto, no va a tomarlo en cuenta necesariamente, sino que va a seguir adelante creyendo que se trata de un problema puntual y no de un problema de contexto, vamos a ver que la violencia va a aumentar. Porque el crimen organizado, frente a una mayor violencia, también eleva su nivel de violencia, y probablemente veremos la cooptación de más miembros del Ejército y de las Fuerzas Armadas”, subrayó.

El caso del sicario

Sobre el caso de Alberto Carlos Mejía Hernández, quien se encuentra prófugo de la justicia, afirmó que es aventurado plantear que exista cooptación en las instituciones. Sin embargo, comentó que llama la atención que una persona pueda salir de un recinto penitenciario sin un doble chequeo, considerando la gravedad del delito, lo que refleja un “sistema bastante precario, bastante débil y que hay que mejorar de inmediato”.

[ Se busca ] prófugo de la justicia. Nacionalidad Venezolano, tez morena, 1,74 m de estatura, pelo negro ondulado, tatuaje dorso mano derecha con la imagen de “Zeus”.

Cualquier información contactarse a la brevedad a los fonos 134, 133 o acercarse a cualquier unidad de las… pic.twitter.com/bGJMCo8VuT — PDI Chile (@PDI_CHILE) July 19, 2025

Mira aquí la entrevista completa