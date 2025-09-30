Caso Bernarda Vera: Alicia Lira dice que reportaje no comprueba “que es ella” y que “revictimiza a las personas”

En entrevista con CNN Chile Radio, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos afirmó que la noticia "no entrega una información concreta. Entrega, es cierto, hace un recorrido, muestra una persona, coincide el nombre, coincide la nacionalidad, pero en ninguna parte comprueba o dice que es ella".

Un reportaje publicado por Chilevisión reveló que Bernarda Vera, quien aparece como detenida desaparecida en el Informe Rettig, en realidad estaría viva y residiendo en Argentina.

La situación ha generado gran repercusión, e incluso hay voces que han pedido la renuncia del actual ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien previamente fue ministro de Justicia y Derechos Humanos.

En CNN Chile Radio, Alicia Lira, presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, dijo que el reportaje “no nos impresionó” y que “sabíamos de este reportaje sensacionalista que venía y a nosotros nos preocupaba la forma poco rigurosa y en el momento que lo tiran”.

En torno a su preocupación, aseveró que “no entrega una información concreta. Entrega, es cierto, hace un recorrido, muestra una persona, coincide el nombre, coincide la nacionalidad, pero en ninguna parte comprueba o dice que es ella”.

Consultada sobre si tiene dudas de que la persona que apareció en el reportaje sea efectivamente Bernarda Vera, Lira respondió: “No lo confirma, no lo dice y además que nosotros sabemos el hecho que una madre cuando tiene a su hija en alguna forma en algún lugar se habría conectado para decir, ‘hija estoy viva'”.

“Pero lo más concreto y lo más serio en qué voy. Porque este reportaje, la forma que se hizo, revictimiza a las personas, porque si hubiese habido una forma de entregar la información más ética, más sensible al tema, lo habrían hecho”, sentenció Alicia Lira.

Y añadió que califica el reportaje como sensacionalista y le preocupa porque “la noticia fue hecha en el tema horror, se encontró a una detenida desaparecida que está viva y además de eso, una hija tiene una pensión”.

Cuando se le preguntó si Bernarda Vera hizo un daño al pasar por esta situación y declararse su persona como detenida desaparecida cuando en realidad está viva, Lira insistió: “Yo no la voy a dar por viva porque no me consta, pero me voy a poner en el caso, una persona que huye del horror de la muerte, del terrorismo de Estado en este país”.

“¿Quién sabe qué daño pudo haber sufrido esa persona y las secuelas que debe tener si es que es ella? Porque yo vuelvo a afirmar, mientras no me lo den por escrito, no me lo diga un juez de la República, para mí todavía yo no sé que sea Bernarda. Pero así y todo, yo no voy a juzgar nunca a una víctima de la dictadura cuando sufrimos la tortura, la desaparición forzada, matar mujeres embarazadas”, aseveró.

“¿Cómo me voy a atrever a juzgar una víctima de la dictadura? Y si fuera ella, le podría criticar el error, el hecho de haber dejado a su hija en términos de ignorarla. Pero yo no tendría ni la moral ni nada para criticar a una víctima del terrorismo de Estado”, agregó.

Respecto a si el caso daña la legitimidad del trabajo realizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira apuntó a que “el tema de derecho humano es político. Por eso llevamos décadas en búsqueda de la verdad y la justicia”.