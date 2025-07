Carolina Urrejola reflexiona sobre cumbre progresista en Santiago: “¿Es una pérdida de tiempo y plata una cumbre de este tipo?”

La conductora de CNN Chile Radio reflexionó sobre la cumbre “Democracia siempre” que se desarrolla esta jornada en Santiago y cuenta con la participación de diversos presidentes.

La cumbre de “Democracia Siempre” tiene lugar esta jornada en el Palacio de la Moneda. Vienen los presidentes de Brasil, Colombia, Uruguay y España y se acordó este encuentro en una reunión telemática hace algunos meses, buscando preparar recomendaciones conjuntas de cara a la Asamblea General de Naciones Unidas que cumple 80 años y que se celebra en septiembre en Nueva York.

Hablar hoy de cohesión social, de corregir desigualdades, de mantener a raya los autoritarismos, todos los temas que van a estar en la mesa, parece tan ajena a nuestra agenda de preocupaciones y miedos frente específicamente al fenómeno de la violencia, ¿cierto?, pero no por eso es irrelevante los temas que se van a poner en la mesa.

La democracia en el mundo está amenazada y eso no es novedad para nadie. La arrinconan regímenes autoritarios de derecha e izquierda o que en un principio se inspiraron en las ideas de la derecha e izquierda, pero que hoy solo alimentan los afanes de poder de personajes megalomaníacos que poco o nada piensan en sus pueblos.

¿Es una pérdida de tiempo y plata una cumbre de este tipo?, así lo ven varios críticos que además fustigan al presidente Boric por haber convocado solo a mandatarios de izquierda, pero siempre ha sido así, los países buscan sintonía con gobiernos equivalentes, el punto es no traspasar líneas rojas convocando figuras derechamente antidemocráticas.

Unasur impulsada en su momento por Lula y Chávez, entre otros, llegó a tener un rol preponderante en la región, luego vino Prosur impulsada por Iván Duque de Colombia y Sebastián Piñera de Chile desde la derecha.

Ambos foros de cooperación hoy son parte del recuerdo, las críticas de la oposición local no son distintas a las que hubo anteriormente contra esos organismos, críticas de lado y lado, así que se puede decir que en este tema no hay nada nuevo bajo el sol y que el presidente Boric aspira a algo que otros mandatarios quisieron antes, el punto es que es de esperar que algún aporte concreto y sustantivo salga de la reunión y no solo sea un acto de proselitismo.