En medio de las discusiones y votación del reglamento de la Convención Constitucional, CNN Chile conversó con la representante Carol Bown (D15 – UDI), abogada, subsecretaria de Carabineros durante el primer mandato de Sebastián Piñera y subsecretaria de la niñez en el segundo, para analizar el quehacer actual del órgano constituyente.

En específico, sobre los dichos del vicepresidente de la mesa directiva, Jaime Bassa, en torno a la posible transitoriedad del próximo gobierno, Bown afirmó que “no me parece que sea así, porque vamos a tomar una decisión con un gobierno electo, entonces ¿Cómo se le explica a la ciudadanía que aquel que eligieron, sea quien gane, en un corto plazo se va a acortar su periodo de gobierno?”.

En ese sentido, Bown señaló sobre su postura que si la medida “se hubiese establecido con anterioridad a las elecciones, a la inscripción de las candidaturas, podría haber sido más justo con la ciudadanía“, en cambio, “me parece cuestionable que a alguien se le diga que va a votar en una elección pero no sabemos cuánto va a durar ese período”.

En su opinión, la carta fundamental que se escribirá deberá establecer “los pesos y contrapesos para cuando uno está en el gobierno y para cuando no, para cuando me gusta el que está al mando y para cuando no me gusta, no específicamente si me conviene o no, porque eso sería poco estable en el tiempo, podrían estarse modificando las constituciones de acuerdo a quien está gobernando y eso es exactamente lo que no buscan las cartas fundamentales”.

“Esperaría que se tuviera la grandeza y visión de futuro por parte de todos los convencionales de no tomar este tipo de decisiones”, manifestó al respecto la constituyente UDI. En su postura, Bown destacó que “los convencionales tenemos la prohibición de presentarnos a elecciones hasta un año después de este proceso y establecer una norma que acorte el periodo legislativo o presidencial sería autobeneficiarnos” y sentenció que “me parece que es un incentivo perverso“.

Respecto al trabajo de la CC y sus recientes discusiones y votación del reglamento, la constituyente Bown consideró que “en muchos temas, casi todos, hay un ánimo bastante refundacional y eso es muy difícil” y advirtió que es algo en lo que hay que tener conciencia: “Por mucho que nos gustaría cambiar en forma radical algunas cosas, eso toma mucho tiempo y desde la política pública es complicado instalar de forma tan maximalista algunos temas”.

“Cualquier medida que se tome tiene que ser construida en forma progresiva”, sostuvo y añadió que “pasa lo mismo con la institución del presidente de la República: Llevamos años con un tipo de gobierno, cualquier modificación tiene que ser más o menos paulatina para que se pueda hacer en forma adecuada, lo mismo con la descentralización y con cualquier cosa que implique cambios sustantivos”.

En tanto, sobre la discusión de norma de 2/3, que se votará este martes, Bown fue tajante en señalar que “espero que así sea, sino, vamos a tener que buscar todas las formas para recurrir a la Corte Suprema, porque eso es lo que se establece actualmente en la Constitución” y que como constituyentes “somos producto de una Reforma Constitucional y tenemos que someternos a esas reglas“.

Finalmente, ante la posibilidad de normar la renuncia a la Convención Constitucional, teniendo como máximo ejemplo la polémica tras el fraude del convencional Rodrigo Rojas Vade, quien mintió sobre padecer cáncer, la representante UDI consideró que “siempre puede haber voluntad para legislar respecto a eso, veremos cuál será la mejor forma y en qué casos” y que “no sería conveniente que se reemplace a dedo a los convencionales, menos si son independientes”.