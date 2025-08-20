País clima

Emiten aviso por precipitaciones desde Coquimbo al Maule: ¿Cuándo lloverá y qué zonas se verán afectadas?

Por CNN Chile

20.08.2025 / 10:34

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) detallaron que cinco serán las regiones afectadas por el sistema frontal. Revisa los detalles.

Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por probabilidad de lluvias para la zona norte, centro y centro sur del país.

Desde el ente detallaron que se trata de precipitaciones normales a moderadas que estarán desde la mañana del jueves 21 de agosto hasta la mañana del viernes 22 de agosto.

¿En qué zonas lloverá?

  • Región de Coquimbo (Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos)
  • Región de Valparaíso (Litoral, Cordillera Costa)
  • Región Metropolitana (Cordillera Costa, Valle)
  • Región de O’Higgins (Litoral, Cordillera Costa, Valle)
  • Región del Maule (Cordillera Costa, Valle)

¿Cuánta lluvia caerá?

¿Qué es un aviso meteorológico?

  • A diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

