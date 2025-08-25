“Carmona le ha hecho quizás el mejor homenaje a Mario Marcel”: Escobar y la salida del ahora exministro de Hacienda

La periodista y panelista de Tolerancia Cero se refirió a las duras críticas del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, hacia el ahora exministro Mario Marcel, interpretándolas como un elogio involuntario a su gestión fiscal responsable.

A veces una crítica despiadada esconde, en realidad, un gran elogio.

Es el caso de la crítica de Lautaro Carmona, presidente del PC, al exministro Mario Marcel, que renunció esta semana a su cargo.

Ha sido la noticia de la semana, dada la importancia tanto del cargo como de la persona. Incluso sus detractores más férreos en la oposición no han dejado de reconocer su sentido de responsabilidad y de compromiso con el servicio público, y su influencia positiva sobre el devenir del gobierno.

Pero no es así como lo ve Carmona.

Desde Ciudad de México, dio una entrevista dominical con la radio Nuevo Mundo, en que fue muy crítico sobre la gestión del jefe de la billetera pública durante más de tres años.

Dijo que bajo Marcel, “se hizo casi un dios del recurso por sobre la necesidad social”, lo que dificultó, según él, el avance de la agenda del gobierno de Boric.

No solo eso: puso en duda los motivos de la renuncia, e incluso, si fue una renuncia o si el Mandatario lo forzó a abandonar el gabinete.

No hay que ser muy perspicaz para ver en el comentario de Lautaro Carmona una crítica a la responsabilidad con que Marcel cuidó las finanzas públicas tras delicada situación económica pospandémica con que le tocó lidiar.

En simple, lo que sugiere Carmona es que Marcel no estuvo dispuesto a abrir la billetera, pues gastar más de lo que se tiene, pues sabe que esa es una política irresponsable, cuyos costos los terminan pagando los más pobres.

Lautaro Carmona le ha hecho quizás el mejor homenaje a Mario Marcel, a su templanza, su seriedad y su capacidad de resistir presiones. Y, de pasada, le hizo otro flaco favor a la candidata de su partido, Jeanette jara, que queda, una vez más, complicada por las declaraciones contradictorias con las suyas de su propio partido.