#LODIJERONENCNN aquí se debate

Carlos Ward (UDI) sobre el calificativo de “atorrante” al Gobierno: “Fue innecesario y un error”

Por CNN Chile

30.10.2025 / 23:23

El candidato a diputado, Carlos Ward, se refirió a la controversia que generó el jefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen, luego de tildar a la administración del Presidente Gabriel Boric de “un gobierno atorrante que no ha sido capaz de entregar soluciones concretas a los chilenos”.

El candidato a diputado y militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Carlos Ward, se refirió en Aquí Se Debate de CNN Chile a la controversia generada por el jefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen, quien calificó a la administración del  Presidente Gabriel Boric como “un gobierno atorrante que no ha sido capaz de entregar soluciones concretas a los chilenos”.

Ward señaló que “uno no tiene que estar de acuerdo con todas las personas ni con todo lo que dicen los miembros de nuestro comando” y agregó que, cuando “uno cruza la línea y empieza a ofender a tu adversario —que nunca debe ser considerado un enemigo—, creo que el que se equivoca es quien comete ese improperio”.

En esa línea, sostuvo que los cuestionamientos son válidos, pero que pudieron haberse planteado de otra forma: “Podríamos decir perfectamente que es un gobierno de ineptos o nefasto, de gente poco preparada, con todos los calificativos, pero sin entrar en la ofensa. Creo que fue innecesario y, desde mi punto de vista, un error”.

Finalmente, subrayó que “no es una palabra que uso ni usaría, y estuvo de más”.

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Elecciones 2025: ¿Qué emociones transmiten los candidatos Jara, Matthei, Kaiser y Kast en sus campañas?
Aquí Se Debate | Con los candidatos a la Cámara: Ward, Sharp, Valenzuela y Moreno
Carlos Ward (UDI) sobre el calificativo de “atorrante” al Gobierno: “Fue innecesario y un error”
Las reflexiones de Mario Desbordes: Revela que tendría rasgos TEA y desclasifica su mayor arrepentimiento en la vida
Sharp dice que no está de acuerdo con el apoyo jurídico del Gobierno a Pardow: "La plata pública tiene otros objetivos"
Kaiser en CNN Prime: Ossandón "no piensa mucho antes de hacer declaraciones" y Desbordes es "octubrista de derecha"