Carlos Ward (UDI) sobre el calificativo de “atorrante” al Gobierno: “Fue innecesario y un error”
Por CNN Chile
30.10.2025 / 23:23
El candidato a diputado, Carlos Ward, se refirió a la controversia que generó el jefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen, luego de tildar a la administración del Presidente Gabriel Boric de “un gobierno atorrante que no ha sido capaz de entregar soluciones concretas a los chilenos”.
El candidato a diputado y militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Carlos Ward, se refirió en Aquí Se Debate de CNN Chile a la controversia generada por el jefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen, quien calificó a la administración del Presidente Gabriel Boric como “un gobierno atorrante que no ha sido capaz de entregar soluciones concretas a los chilenos”.
Ward señaló que “uno no tiene que estar de acuerdo con todas las personas ni con todo lo que dicen los miembros de nuestro comando” y agregó que, cuando “uno cruza la línea y empieza a ofender a tu adversario —que nunca debe ser considerado un enemigo—, creo que el que se equivoca es quien comete ese improperio”.
En esa línea, sostuvo que los cuestionamientos son válidos, pero que pudieron haberse planteado de otra forma: “Podríamos decir perfectamente que es un gobierno de ineptos o nefasto, de gente poco preparada, con todos los calificativos, pero sin entrar en la ofensa. Creo que fue innecesario y, desde mi punto de vista, un error”.
Finalmente, subrayó que “no es una palabra que uso ni usaría, y estuvo de más”.