Carlos Ominami defiende opciones de Jara en segunda vuelta ante Kast: “Le hemos ganado a candidatos más fuertes”

Por CNN Chile

24.11.2025 / 22:40

Aunque el integrante del comando de Jeannette Jara reconoció, en conversación con Tolerancia Cero, el favoritismo del candidato republicano, advirtió que “lo puede perder” y que la segunda vuelta sigue abierta.

A menos de tres semanas de la segunda vuelta presidencial, el exministro y miembro del comando de Jeannette Jara, Carlos Ominami, aseguró en Tolerancia Cero que la candidata del Partido Comunista aún tiene posibilidades reales de disputar la elección frente al republicano José Antonio Kast.

“Es posible transformar esto en una nueva elección. Lo digo con mucha humildad y convicción, pero podemos ganarle a Kast. Le hemos ganado a candidatos más fuertes”, sostuvo Ominami, mencionando el trunfo del No en el plebiscito de 1988 que acabó con la dictadura de Augusto Pinochet, o la elección de 2013, en la que Michelle Bachelet le ganó a Evelyn Matthei.

El economista reconoció que Kast llega con una ventaja importante tras la primera vuelta, pero afirmó que esa posición no garantiza el resultado final.

“Kast tiene un gran favoritismo, pero lo puede perder”, sostuvo.

