La discusión de financiamiento del proyecto de la Pensión Garantizada Universal, sigue su discusión en el Congreso, donde todavía no hay un consenso entre gobierno y oposición para hacerlo.

Para profundizar en este tema, CNN Chile conversó con el senador socialista, Carlos Montes, el cual sostuvo que desde su parte no se puede aprobar si no tiene financiamiento.

“Hay que tener muy presente que el proyecto de la PGU no tiene un financiamiento consistente. Uno puede interpretar el informe del Consejo Fiscal Autónomo que hay un déficit de 200 millones de pesos, y que hay que retrabajar el financiamiento. El parlamento de acuerdo a la constitución no puede aprobar proyectos sin financiamiento. El ministro Cerda dice que tiene financiamiento para este año, pero el consejo dice que los temas previsiones deben pensar a 50 años”, explicó.

Por su parte, solicitan que se haga desde el impuesto a los súper ricos, aunque el parlamento no tiene facultad para aprobarla. “Hay personas muy ricas que pagan muy pocos impuestos, por eso se ha planteado la idea a las personas que tienen 5 millones de dólares acumulados. El financiamiento a la PGU es insuficiente y tal como esta no se puede aprobar. No es facultad de los parlamentarios, pero en este gobierno cuando no tienen respuestas se van surgiendo alternativas. Lo ideal es que el gobierne presente una alternativa seria“, enfatizó.

A su vez, también sostuvo que este respecto a este financiamiento “la forma principal tiene que ver con exenciones. Fue una solicitud acordad con las opciones en el 2019. Aquí hay 9 mil millones en exenciones, y este proyecto solo cubre cerca de mil. Esperamos que el ejecutivo acoja algunas ideas de la oposición”.

Participación en el gobierno de Boric

El senador socialista también fue consultado por una futura participación de su partido en el próximo gobierno, sin dar una respuesta concreta que apuntara a si lo haría o no.

“Yo no estoy para especular, no son hechos concretos, pero no me pongo en situaciones hipotéticas. (…) Espero que el gabinete sea uno con mucha energía y con capacidad de trabajo en equipo y que la gestión sea con la ciudadanía. Es fundamental que esta se sienta parte de esto”, afirmó.

“Depende de la proyección y la forma de integrarse, que es una cosa que está todavía en proceso. El Partido Socialista ha sido clarísimo en que quiere apoyar al gobierno y las reformas“, agregó.

También anticipó el futuro liderazgo de su partido, donde aseveró que “me encantaría que fuera gente más joven, de mediana edad, una generación distinta, eso me gustaría. Es bueno que surjan nievas visiones con mayores desafíos”.