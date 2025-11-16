Carlos Larraín (RN) dice que Matthei “se equivoca” al afirmar que no importa una foto con Kast y Kaiser como señal de unidad

El expresidente de RN, Carlos Larraín, se refirió en CNN Chile a la frase de la candidata Evelyn Matthei, quien señaló que “al 95% de los chilenos les importa un pito” que exista una foto de unidad con todos los candidatos de la oposición apoyando a quien pase a segunda vuelta.

El expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, conversó con CNN Chile sobre la carrera presidencial y abordó la convivencia política dentro de las diversas derechas.

En ese contexto, planteó que considera que el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, “va a ganar dentro de la oposición, va a ser la primera mayoría después de Jeannette Jara, dado que ella tiene un bloque único, mientras que la oposición está dividida”.

Asimismo, sostuvo que actualmente está ocurriendo una “reconfiguración” de las fuerzas políticas. Entre ellas, destacó al Partido Republicano, que —a su juicio— marcará una diferencia.

En cuanto a su propia colectividad, señaló que ha existido “un cierto olvido de los contenidos en la declaración de principios original y falta de convicción en algunas coyunturas, y este sacudón nos va a venir muy bien”.

Por otro lado, sobre un eventual mandato de Kast, comentó que “si usamos la cabeza, tenemos que apoyar a su Gobierno, no solo RN, sino que toda persona de buena voluntad, y eso se extiende a muchos”, puesto que subrayó la importancia de cooperar con el denominado “Gobierno de Emergencia” que propone el exdiputado.

Consultado sobre si es importante el gesto de unidad en la oposición que debería realizar la carta presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, Carlos Larraín enfatizó que “ella ha dicho que lo de la fotito no le interesaba al 95% de la población; yo creo que se equivoca. Creo que interesa, y mucho, dar la señal de que los que no están con Jara, es decir, con el PC, están dispuestos a darse la mano para enfrentar la segunda vuelta, que siempre es pateadora”.

Cabe recordar que, previo a los comicios, Matthei afirmó que a los “chilenos les importa un pito” que se tome una foto con sus contendores de la oposición tras conocer los resultados.

Sobre el segundo tiempo de la carrera presidencial, Larraín remarcó que es “complicada”.

Finalmente, respecto de las declaraciones del exministro de Hacienda y parte del comando de Matthei, Ignacio Briones, quien ha manifestado reparos hacia Kast, afirmó: “Ya no votó una vez por Kast, y seguramente no va a votar ahora de nuevo por él, pero eso es un rinconcito chico de la política chilena que se llama Evópoli. Afortunadamente, no representa la mentalidad de derecha en Chile”.