Exfiscal Gajardo tras fallo en Caso SQM: “Hubo un mal trabajo de Fiscalía, pero no al nivel de que se entienda la absolución”

El abogado y exjefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente se refirió al resultado del bullado caso, uno que le tocó liderar a pesar de las trabas que fue sorteando en el camino. Revisando los distintos argumentos del tribunal, el exfiscal afirmó que "el delito tributario estaba establecido", por lo que más allá del trabajo del Ministerio Público sus críticas apuntan a los argumentos del Judicial.

Este miércoles y tras 11 años de investigación el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago falló la absolución de los ocho imputados por el Caso SQM, desestimando así que hubieran incurrido en financiamiento irregular de la política y cohecho.

Sobre este resultado habló en CNN Prime el exfiscal Carlos Gajardo, quien lideró la primera etapa de las indagatorias como jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente.

“En este caso lo que hubo fue una utilización, un asfixiamiento… Lo que hubo fue una utilización política, del poder político en su conjunto de la izquierda a la derecha, para asfixiar la investigación del Ministerio Público y para cambiar los criterios en el Servicio de Impuestos Internos”, afirmó el abogado.

A su juicio, por la magnitud del caso este resultado es “la mayor derrota para el Ministerio Público” en los 25 años desde la reforma procesal penal, pero que de todas formas no sorprende porque ya en 2015 comenzaron los intentos “por ahogar la investigación” con el cambio en la dirección del Servicio de Impuestos Internos.

Más aún, agrega Gajardo, parte de los argumentos entregados por el tribunal esta jornada dicen relación con los distintos criterios para la persecución en el caso, considerando que mientras en el caso madre, Penta, no había distinciones, al surgir la arista SQM empezaron a aparecer estos signos de lo que llama un intento por sofocar las indagatorias.

“El problema tiene que ver con que el fiscal nacional Jorge Abbott en su momento toma una decisión equivocada de desarmar el equipo que había llevado adelante esta investigación”, comentó el exfiscal, señalando que ya en 2015 “el grueso de lo que se hablaba hoy día ya se había descubierto”.

El nuevo equipo que tuvo que asumir esta investigación “no tenía la experiencia previa en causas de este tipo de complejidad”, señaló.

“Hay un razonamiento del tribunal que no se entiende”

“Es un hecho que en el país hubo financiamiento ilegal a la política”, dice el abogado, apuntando a los hechos que ocurrieron posterior al caso, como el cambio de ley o con el hecho de que las empresas rectificaron sus declaraciones.

Y si bien uno de los argumentos entregados por el tribunal apunta a que no se respetó el principio de ser juzgado en un tiempo apropiado, Gajardo apuntó como ejemplo lo que ocurrió en Francia, donde el expresidente Nicolas Sarkozy fue condenado por hechos similares a pesar que hubieran transcurrido 18 años. “Si Sarkozy hubiera sido juzgado en Chile estos jueces lo habrían absuelto”, dijo.

Asimismo, el exfiscal señaló que tampoco fue responsabilidad del Ministerio Público la extensión de esta investigación, ya que Fiscalía demoró tres años (2015-2018) y de ahí en adelante la dirección la toma el Poder Judicial.