En una nueva edición de Aquí Se Debate Prime se vieron las caras algunos candidatos al Senado por la Región Metropolitana: Claudia Pascual por Apruebo Dignidad; José Manuel Rojo Edwards del Frente Social Cristiano; Luciano Cruz-Coke de Chile Podemos +; y Verónica Pardo representando al Nuevo Pacto Social.

Una de las tantas temáticas por las que se les consultó a los candidatos fue si es que estaban de acuerdo o no con la despenalización del aborto.

Él primero es responder fue la carta del Frente Social Cristiano, quien afirmó que la persona que está por nacer merece los mismos derechos de cualquier persona. “Él que está por nacer es una persona y tiene todos los derechos de todo el resto. Las violaciones de derechos más importantes en la historia de la humanidad son aquellas cuando un gripo les quita la calidad de personas a otro. Él que está por nacer es el más vulnerable”, explicó.

Por el contrario, Pascual señaló que legislaría a favor de este proyecto, como continuación del proyecto de tres causales. “Estoy a favor por tramitar una legislación de ese tipo, primero por la continuidad del aborto en tres causales que me parece que es un reconocimiento de la democracia al derecho de decidir de las mujeres. Y eso nos permite ampliar el horizonte para, a partir de aquello, reconocer el derecho y la autonomía de decidir a las mujeres en todos los ámbitos“, declaró.

Pero a pesar de estos dichos, el actual diputado Luciano Cruz-Coke aseguró que actualmente no existe ninguna persona procesada o en la cárcel por abortar y que no avanzaría más allá de las tres causales actuales.

“No existe hoy penalización del aborto propiamente tal. No hay ninguna persona que esté ni procesada ni en la cárcel por abortar. Es una conversación que es difícil porque se superponen dos derechos. Primero el de la mujer de obrar libremente sobre su propio cuerpo. Pero también el derecho de aquel fruto del embarazo, de esa persona que está en el vientre y tienen también cierta protección sobre sus derechos. No me opongo al debate, pero no innovaría más allá de las tres causales“, aclaró.

Por último, la candidata Verónica Pardo fue más tajante y comparó este proyecto con las discusiones que se dieron en su minuto con la ley de divorcio y la del reconocimiento de los hijos ilegítimos, además de asegurar que las personas de mayores recursos abortan sin que se les castigue.

“Cuando hubo la ley de divorcio y cuando lo hubo en la ley de reconocimiento de hijos ilegítimos, no aumentó el divorcio ni la cantidad de hijos ilegítimos. Por favor, cambiemos de discusión y démosles cuidado a las mujeres. Yo creo que es necesario la educación sexual, también la sicológica para acompañar la decisión de abortar que no es fácil. La mujer tiene el derecho a elegir. Porque hoy en este país, las mujeres con ingreso abortan y nadie lo sabe y nadie lo penaliza“, concluyó.