“Es un tirón de orejas para Contraloría”: Exsubsecretario de Medioambiente critica “tacos” de tramitación tras retiro de 43 decretos

En conversación con CNN Chile Radio, Jorge Canals abordó el masivo retiro de reglamentos ambientales por parte del Ejecutivo desde el ente contralor. La exautoridad advirtió que la medida es "inédita" y apuntó a la excesiva demora de las instituciones como un "cuello de botella" para la inversión.

El sorpresivo retiro de 43 decretos medioambientales desde la Contraloría General de la República por parte del actual Gobierno sigue generando un intenso debate sobre la continuidad de las políticas de Estado.

En entrevista con CNN Chile Radio, el exsubsecretario de la cartera, Jorge Canals, calificó la magnitud de esta acción como un hecho “inédito” y alertó sobre la incertidumbre que proyecta hacia el sector privado.

La medida, impulsada bajo la administración del presidente José Antonio Kast, busca revisar normativas que quedaron pendientes del periodo anterior, incluyendo la protección del pingüino de Humboldt y planes de descontaminación atmosférica. Para Canals, aunque el retiro de documentos es una facultad legal, hacerlo de forma masiva y sin una comunicación clara “abre mucho espacio a la especulación” política más que a una justificación técnica.

¿A qué se refiere Canals con el “tirón de orejas” a la Contraloría?

Uno de los puntos más críticos expuestos por el abogado fue la demora estructural en la toma de razón de los reglamentos. “Es un tirón de orejas para Contraloría, porque hay decretos que están años de años o meses. Uno de los cuellos de botella que tenemos en la permisología es que muchas veces los reglamentos se demoran mucho tiempo en tramitarse“, explicó la exautoridad.

Canals señaló que se producen “tacos de tramitación reglamentaria” que terminan afectando la certeza jurídica. En ese sentido, advirtió que el Gobierno no tiene plazos para reingresar estos documentos: “Podría tomarse el tiempo que quiera, e incluso guardar un decreto en el cajón y no volver a ingresarlo; eso sucede a veces y me parece que está muy mal“.

#CNNChileRadio | Jorge Canals, exsubsecretario de Medio Ambiente: “En un cambio de Gobierno, cualquiera sea el signo político que este tenga, se retiren todos los decretos de la administración anterior, porque las políticas ambientales necesitan continuidad”.… pic.twitter.com/lrIV91ZwdE — CNN Chile (@CNNChile) March 18, 2026

Crítica al “populismo productivo” y el dilema de la inversión

El debate se ha visto tensionado por declaraciones recientes del ministro de Economía, Daniel Mas, quien afirmó que priorizaría “100 mil empleos sobre tres arbolitos”. Al respecto, Canals fue tajante al señalar que esa narrativa constituye una “caricatura burda” que no ayuda a la resolución técnica de los conflictos ambientales.

“La señal me parece que, si se pasan para otro lado y se hace una suerte de populismo productivo, nos va a ir mal a todos. La institucionalidad es una condición para el desarrollo, no un impedimento”, sostuvo. Según el exsubsecretario, reducir las exigencias ambientales no garantiza rapidez en la inversión, puesto que proyectos mal diseñados o con protecciones debilitadas terminarán estancados en tribunales ambientales.

Para cerrar, Canals enfatizó que, si el objetivo del Ministerio del Medio Ambiente es dar señales claras a los inversores, el retiro masivo de 43 decretos es el camino incorrecto: “Lo que genera es más incertidumbre y establece equívocos. La mejor forma de acelerar es simplificar trámites, no desproteger bienes que la sociedad ya ha decidido cuidar”.