Jorge Canals critica “populismo productivo” del Gobierno: “La institucionalidad ambiental es condición para el desarrollo”

En entrevista con CNN Chile Radio, el exsubsecretario de Medio Ambiente cuestionó la retórica del Ejecutivo tras el retiro masivo de 43 decretos de la Contraloría.

El exsubsecretario de Medio Ambiente, Jorge Canals, arremetió contra la narrativa económica del gobierno de José Antonio Kast, calificándola de “populismo productivo”.

En conversación con CNN Chile Radio, el abogado criticó el retiro masivo de 43 decretos ambientales y las recientes declaraciones del ministro Daniel Mas, asegurando que debilitar la protección del entorno no garantiza agilizar la inversión.

¿Qué dijo Jorge Canals sobre el “populismo productivo”?

La controversia surgió tras los dichos del titular de Economía, quien afirmó que no dudaría en priorizar 100.000 empleos por sobre “tres arbolitos”. Para Canals, este tipo de mensajes para la “galería” resultan contraproducentes. “No puedes, de un tema tan importante como este, hacer una caricatura burda, ridícula, con una cuña. Los proyectos tienen que respetar la institucionalidad ambiental; la institucionalidad es una condición para el desarrollo, no un impedimento”, sostuvo la exautoridad.

Según el experto, el enfoque de la actual administración corre el riesgo de imitar modelos de países vecinos que han fracasado al intentar forzar el crecimiento a costa del ecosistema. “Hacer las cosas bien es la mejor forma de acelerar. Si se pasan para otro lado y se hace esta suerte de populismo productivo, nos va a ir mal a todos”, advirtió, subrayando que la desprotección solo conduce a una mayor judicialización en los tribunales ambientales.

#CNNChileRadio | Jorge Canals, exsubsecretario de Medio Ambiente, sobre frases del ministro de Economía: “Es caricaturizar un tema para la galería. Si pasan para el otro lado y hacen un populismo productivo, nos va a ir mal a todos”. 📡 Sigue la señal aquí:… pic.twitter.com/oOBpKurb0V — CNN Chile (@CNNChile) March 18, 2026

El impacto del retiro de decretos ambientales

Respecto al retiro de 43 decretos desde la Contraloría, que incluyen desde planes de descontaminación hasta la protección del pingüino de Humboldt, Canals señaló que la medida es “inédita” por su volumen. Aunque reconoció que el Ministerio del Medio Ambiente tiene la facultad legal de hacerlo, cuestionó la señal de incertidumbre que se envía a los regulados.

“Si el gobierno lo que quiere, legítimamente, es darle certeza a los inversores y simplificar la tramitación, el camino que está tomando de retirar 43 decretos es equivocado”, explicó. Canals detalló que muchos de estos reglamentos ya habían pasado por procesos transversales y consejos de ministros, por lo que su retiro masivo distrae recursos técnicos y posterga soluciones urgentes para la crisis climática y la economía circular.

Finalmente, el exsubsecretario enfatizó que la verdadera solución a la “permisología” no pasa por eliminar protecciones, sino por resolver los “tacos” burocráticos y mejorar los criterios de evaluación. “La mejor forma de acelerar esto es simplificar los trámites y avanzar en mejores reglamentos, pero las señales para la galería al final no sirven de nada si no se trasuntan en una tramitación rápida, transparente y cierta“, concluyó.