En una edición especial de las elecciones de CNN Chile, la diputada comunista Camila Vallejo se refirió al futuro rol que tendrá el Ministerio de la Mujer en el futuro gobierno de Gabriel Boric, confesando que le gustaría que estuviese en el comité político. “El Ministerio de la Mujer no puede quedar como vagón cola, como el gobierno de Sebastián Piñera, por eso mismo encuentro que sería bonito que estuviera en el comité político”, señaló. La parlamentaria añadió que si no fuera en el comité, le gustaría que “de alguna manera encontrara mayor relevancia. Y no me cabe duda que Gabriel entiende el desafío en que estamos. Lo que no puede suceder es que el ministerio tenga la inacción que tiene el día de hoy”.