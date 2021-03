La diputada Camila Vallejo (PC) se refirió al proyecto que permitiría un tercer retiro del 10% de los ahorros previsionales de las AFP y al anuncio del gobierno que adelantó que de prosperar, recurrirá al Tribunal Constitucional (TC).

En entrevista con CNN Chile, la legisladora reiteró a apoyo a la iniciativa, ya que “hay que ver la realidad del país, hay muchas ollas comunas que no han cerrado”.

“Hay necesidades que cubrir y si el gobierno no es capaz de atender a esta realidad, el Congreso no puede quedarse de brazos cruzados, por eso apoyamos la propuesta”, argumentó.

Junto a esto, destacó que en este proyecto se incorpora a las rentas vitalicias, pero también subrayó la necesidad de propuestas “redistributivas”, como los impuestos a los superricos y la propuesta de un impuesto a las fortunas del cobre, que se comenzará a discutir en la comisión de Hacienda.

Lee también: Data Influye: Jadue lidera preferencias presidenciales y se impondría en primaria con el FA

“Hemos presentado esta propuesta pensando en financiar una renta básica universal, la que puede tener énfasis en las personas que ya no tienen fondos (en las AFP). Lo que se recaude con los impuestos a los superricos que vaya a financiar a aquellos que hoy no tiene posibilidades del retiro y a los sectores más vulnerables”, expuso.

A su vez, cuestionó al Ejecutivo ya que dice no ha puesto todo los recursos sobre la mesa para ir en ayuda de loss ectores más vulnerables: “El gobierno ha sido muy tacaño, no ha soltado realmente la billetera desde donde está concentrada la riqueza en el país”.

En concreto por el anuncio de La Moneda de recurrir al TC, Vallejo sostuvo que “no podemos inhibirnos por amenazas, esto hay que discutirlo”.

No más toque de queda

La diputada también manifestó estar en contra de alargar el toque de queda, pero sí apoyar el Estado de Excepción, por lo que se suma al requisito que ha planteado la oposición para apoyar la nueva prórroga: que sea sin toque de queda o reducido a Fase 1 del Plan Paso a Paso. “Como bancada del PC creemos que es injustificado mantener el toque de queda, no son inherentes al Estado de Catástrofe”, añadió.

“El gobierno lo ha usado sin justificación (el toque de queda). Dicen que es para evitar fiestas y juntas entre amigos, pero si la gente se junta a las 8:00 horas el contagio ya se produjo, el toque de queda no evita esa situación. Ha sido usado como una forma de control político y social y eso es lo que nos preocupa”, advirtió.

Lee también: Consejo Asesor sostiene que “sería inoportuno levantar” el toque de queda

Además, declaró que en los contagios “hay una responsabilidad de Estado, no es sólo responsabilidad individual y familiar. Y aunque fuera así, el toque de queda no lo evita, porque la gente se sigue reuniendo antes del toque de queda, no es como que a esta hora no me contagio y a esta hora sí me contagio”.

Escenario presidencial

Finalmente, sobre el escenario de los presidenciables en la oposición y específicamente en los nombres que se barajan en el Frente Amplio, como Gabriel Boric, la diputada Vallejo sostuvo que “nos parece plausible, valorable y lo saludamos”.

Y concluyó insistiendo en la necesidad de primarias, por lo que en una primera instancia “votaría por Daniel Jadue, pero finalmente votaría por quien ganara en una primaria” acordada por el partido.