El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió este martes a la posibilidad de que el gobierno se haga parte del proceso de reorganización de Latam, luego de acogerse al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EE.UU.

“Es una decisión país, no sólo del gobierno, es una política de Estado, hecha de cara a la ciudadanía“, sostuvo en conversación con CNN Chile, junto con destacar que por el momento solo se barajan alternativas y no hay nada resuelto al respecto.

Consultado si en el caso de que el Ejecutivo decidiera apoyar en ese proceso a la compañía aérea, y si se buscarían los apoyos en el Congreso, el secretario de Estado sostuvo que “eso es lo deseable, es muy importante la transparencia y legitimidad del proceso”, ya que “en democracia las decisiones se toman de manera compartida”.

Junto con subrayar que en ningún caso se trataría de un “regalo”, Briones aclaró que el “salvataje sugiere dos cosas: que esto es un regalo (a la empresa) y que es un regalo a los dueños de la compañía, y nada de eso es cierto“.

Lee también: Gobierno evaluará “la conveniencia y oportunidad” para contribuir al proceso de reorganización de Latam

“Cuando uno habla de un apoyo de un Estado, lo que sugiere es que al final del día todos los chilenos están tomando un riesgo de inversión en una compañía que otros actores no están dispuestos a tomar, pero que uno lo tomaría, eventualmente, porque considera que esa compañía es muy necesaria para el país“, añadió.

En la misma línea, agregó que “si como país decidiéramos apoyar, a través de una garantía al proceso de reestructuración de Latam, hay que cobrar por esa garantía y la forma de cobrar esa garantía es lo que ocurre en el resto de los países“.

Escenario en el que el titular de Hacienda plantea dos opciones: “Ya sea que tomes una parte de las acciones con un compromiso de venderlas en una fecha posterior con una ganancia” o “con una opción sobre el incremento del precio de esta acción, es decir, si la acción valía 10 y después vale 100, se captura esa nivelación”.

“El Estado puede apoyar con una garantía, con recursos frescos, pero la idea es que ese riesgo que él asume sea remunerado de buena manera“, añadió.

Lee también: “No corresponde a una bancarrota”: Latam se acoge al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EE.UU.

En ese sentido, aclaró que “la garantía es una alternativa que no supone inyectar recursos frescos hoy, lo que supone es decir ‘yo garantizo una parte de la deuda que se va contraer y si la apuesta no resulta y la compañía no es capaz de sortear el bache y tiene que devolver su deuda, en ese caso el Estado se mete la mano al bolsillo”.

“En cambio, si la apuesta resulta exitosa y la empresa logra sobrevivir, el Estado se hace parte de estas ganancias”, destacó junto con asegurar que “aquí no va a ser una garantía o seguro gratis, la idea es cobrar el seguro y esa es una gran diferencia entre un apoyo y un regalo“.