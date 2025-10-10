Braulio Jatar, opositor venezolano, por críticas a Nobel de María Corina: “Son personas que no están a la altura de la historia”

En conversación con CNN Chile, Braulio Jatar valoró la nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz como un impulso clave para la democracia en Venezuela, criticó duramente a Pablo Iglesias por sus declaraciones en redes sociales, y cuestionó la pasividad de organismos internacionales y gobiernos de la región ante la crisis venezolana.

El abogado y opositor venezolano Braulio Jatar celebró el otorgamiento a María Corina Machado del Premio Nobel de la Paz, calificándola como un “importante empujón” en la lucha por la democracia en Venezuela.

En conversación con Hoy Es Noticia, Jatar afirmó que el reconocimiento internacional llega “en el momento perfecto” y que contribuye a fortalecer a las democracias en la región.

“La nominación de María Corina apoya y empuja a las democracias de los países. Es un respaldo moral a quienes luchan por una salida democrática en Venezuela”, expresó.

Críticas a Pablo Iglesias

Jatar también respondió duramente a las declaraciones del exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno español, Pablo Iglesias, quien cuestionó la posible entrega del Nobel a Machado.

Iglesias ironizó sobre la situación en X diciendo que, si se premia a la líder opositora venezolana, también podrían hacerlo con Donald Trump o incluso con Adolf Hitler a título póstumo.

Ante esas palabras, Jatar no se guardó críticas: “Busquen dónde está el partido Podemos en España: se acabó. ¿Qué mérito tiene opinar sobre un personaje que no logró sostener su propia organización política? Son personas que entran y salen de la historia porque no están a la altura”, afirmó.

Además, comparó la situación en Venezuela con la caída del respaldo a Podemos: “Teniendo el 80% de la información, el pueblo venezolano repudia al régimen; teniendo el 100%, el chavismo quedará al mismo nivel que Podemos”.

Críticas al silencio regional y a organismos internacionales

El abogado también cuestionó el rol de organismos multilaterales como la ONU y la OEA, y lamentó lo que considera pasividad de gobiernos de la región, incluyendo a Chile.

“Ha llegado el momento de que alguien ejerza los elementos necesarios para cumplir el mandato popular. En julio ganó Edmundo González. Sin embargo, el gobierno chileno y otros países no han hecho nada para involucrarse en la crisis venezolana”, aseguró.

Jatar también señaló que muchos actores internacionales priorizan sus intereses económicos sobre la defensa de los derechos humanos en Venezuela: “Lo único que equipara esto es el dólar o el dinero. Todos están viendo cómo hacen negocios en Venezuela”.