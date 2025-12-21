Benjamín Salas: Chile Vamos no debe entrar al gobierno de Kast, sino enfocarse “en reconstruir la centroderecha liberal”

Para el académico de la Universidad de Columbia y exasesor de Piñera en materia internacional es clave que la centroderecha liberal pueda mantener su identidad durante los próximos cuatro años, siendo así el Congreso el lugar perfecto para marcar posturas. Además, se refirió a la idea de intervención militar en Venezuela, cuánto influyó el viaje de Piñera a Cúcuta en la inmigración y cómo ve el panorama global en la actualidad.

La fragiliad de los consensos que el mundo alcanzó tras la Segunda Guerra Mundial y el reordenamiento geopolítico en medio de guerras comerciales plantean un escenario más incierto que nunca a nivel global.

Sobre esto hablamos en un nuevo Influyentes con Benjamín Salas, académico de la Universidad de Columbia y exasesor de Sebastián Piñera en materias internacionales, quien detallando los hitos del presente siglo afirmó que “hoy, probablemente, está en su momento más crítico”.

“El problema es que hemos transicionado de un mundo multilateral, donde los Estados se relacionaban en base a la cooperación, a un mundo multipolar, donde existen polos de poder que tratan de atraer a otros Estados bajo su influencia. Entonces existe una amenaza al sistema que fue creado y hay un gran cambio de paradigma”, aseguró Salas.

Esto viene de la mano con el resurgimiento de nacionalismos que ponen en cuestión la “utilidad” de los organismos internacionales respecto a cada país. En Estados Unidos, por ejemplo, lo que ha encarnado Donald Trump y su consigna “Make America Great Again” (MAGA) es precisamente poner sobre la mesa que estos “buenismos” de Occidente en realidad no han beneficiado al país norteamericano.

Multilateralismo en un gobierno de Kast

En Chile el multilateralismo es esencial, afirmó Salas.

Sin embargo, en elecciones presidenciales anteriores y también en la más reciente se han abordado críticamente elementos clave del multilateralismo. El presidente electo, José Antonio Kast, se mostró en oposición a la Agenda 2030 de Naciones Unidas en su campaña de 2021, algo que no abordó en esta elección. El excandidato presidencial Johannes Kaiser, parte de la coalición parlamentaria con el Partido Republicano, fue más lejos al criticar la mera participación de nuestro país en el organismo.

“Tiendo, por el momento, a tener cierto optimismo en el sentido de que aquellos mensajes que el presidente electo Kast tenía durante la campaña anterior el 2021 no se repiten en su actual programa de gobierno ni tampoco han estado presentes durante la campaña. Por lo tanto, quiero ser optimista y esperar que se va a mantener la tradición de política exterior del Estado de Chile, sobre la base de valores esenciales como los derechos humanos, la democracia, el respeto y la promoción del multilateralismo”, aseguró.

Por ello, Salas señaló que es clave mantener la independencia del país, no tomar postura por uno u otro foco de poder pero siempre manteniendo el multilateralismo. Esto, ya que aislar a un país de menor tamaño como el nuestro solo lo perjudicaría.

Diferencias derecha liberal y republicanos

Por otro lado, están las diferencias de forma y fondo que Salas reconoce entre la derecha liberal que encarnó el expresidente Piñera y los partidos que conformarán el futuro oficialismo. En ese sentido, remarcó que el rol que Chile Vamos debe jugar para los próximos cuatro años tiene que ser fuera del oficialismo o de lo contraría se podría “diluir” la identidad y aquellas cosas que los diferencian.

“Estos cuatro años deberían servir para que aquellos que se sienten parte de esa centroderecha liberal la construyan desde el Congreso. Y son años para colaborar con el gobierno de José Antonio Kast, ser una mano amiga del gobierno de Kast, pero no ser parte, no confundirse”.

En esa línea, parte de las preocupaciones de quienes se oponen a la figura de Kast son sus posturas políticas, las que actualmente han sido puestas por él mismo en un segundo plano dado que el gobierno que encabezará será de “emergencia”. Ahí, queda poco claro qué ocurriría con, por ejemplo, el matrimonio igualitario con el que se opuso Kast.

“Cuando uno tiene líderes en los cargos más importantes del país, que tienen discursos que pueden agredir a otras personas, eso puede tener un impacto en cómo permea la sociedad. Entonces, lo que no me gustaría, por ejemplo, es que Chile se convirtiera en un país más homofóbico. Ojalá el gobierno mantenga un discurso donde la diversidad es un valor para la sociedad”, expresó Salas.

Intervención en Venezuela

Uno de los conflictos más recientes en materia internacional tiene que ver con la presencia militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, donde han destruido al menos 25 embarcaciones con casi un centenar de muertos. A ello se suma la incautación de un petrolero venezolano y la constante tensión con el régimen de Nicolás Maduro.

Más aún, durante esta semana surgieron rumores sobre una posible escalada hacia un conflicto armado e intervención militar en Venezuela, algo que en nuestro país no ha sido visto con malos ojos por parte del presidente electo.

“Yo creo que sería un error que lo apoyara. No quiero calificar ahora sus dichos, pero espero sinceramente que como Presidente de la República- que nunca un Presidente de la República apoye una intervención militar en otro Estado, salvo que esté justificada por las normas del derecho internacional”, comentó Benjamín Salas.