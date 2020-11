El triunfo de la opción Apruebo en el plebiscito para una nueva Constitución y Convención Constitucional respecto al órgano encargado de redactarla, dejó en evidencia el interés de los ciudadanos en ser partícipes de los procesos del país.

Sin embargo, uno de los puntos en debate es la participación de los independientes en esta convención. En conversación con CNN Chile, Benito Baranda, psicólogo y miembro de la agrupación Independientes No Neutrales, manifestó sus esperanzas y temores al respecto.

Actualmente se está discutiendo el proyecto que flexibiliza algunos requisitos exigidos. Aún falta la respuesta del Senado, pero Baranda manifestó que “en la Cámara de Diputados hubo una gran unanimidad de personas que desean que participemos activamente los independientes, no en las listas de los partidos”.

“No es que los independientes no tengamos una posición, ya que por eso nosotros nos llamamos Independientes No Neutrales. Tenemos una posición y la hemos expresado a través de un acuerdo entre los que participamos en este grupo”, detalló.

La Cámara de Diputados hace algunas semanas aprobó la reducción en la cantidad de firmas necesarias para postular una candidatura como convencional, permitiendo que el Servicio Electoral (Servel) las valide a través de la firma electrónica.

En dicha instancia no fue aprobada la formación de pactos entre independientes. Mientras la conversación avanza en el Senado, el psicólogo sostuvo que “lo hemos solicitado, hemos hablado con algunos senadores y senadoras al respecto, de las distintas bancadas”.

“Lo primero es aprobar que se nos permita tener un porcentaje de firmas similar al resto y tener igualdad de condiciones. Después hemos solicitado lo de los pactos, porque consideramos que en varios distritos si tenemos personas o grupos que tienen cercanía con nuestra propuesta nos gustaría ir compactos”, enfatizó.

Abrir las puertas a la participación

En el Senado hay diferentes posturas respecto a la diminución de las barreras que poseen los independientes. “Yo espero que ellos sepan diferenciar lo que es una Convección Constituyente de las elecciones habituales“, declaró el psicólogo.

Sobre la participación de quienes no militan en un partido político con miras a la elección de convencionales, Baranda confía en que los legisladores “si lo entienden con claridad, no lo van a ver como una amenaza, al contrario, es una riqueza (…) es revalorizar la actividad política“.

“Necesitamos más y mejor democracia, y para eso hay que abrir la puerta a mucha gente que tiene interés en lo público, en el bienestar de todos y esta es una muy buena oportunidad, no la podemos fallar como chilenos, por eso me he involucrado”, concluyó.