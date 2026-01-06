Becas para la Educación Superior: Revisa cuáles hay, dónde postular, plazos y más

En entrevista con CNN AM, Camila Rubio, directora nacional de Junaeb, entregó algunos detalles sobre los beneficios disponibles.

En entrevista con CNN AM, Camila Rubio, directora nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), entregó detalles sobre los beneficios a los que pueden acceder los estudiantes de la educación superior.

“Ayer a 250.000 estudiantes se les entregaron los resultados de la PAES y obviamente existen muchas dudas sobre qué estudiar, en qué universidad ingresar, pero también sobre cuáles son los beneficios a los que puede acceder”, partió señalando.

Detalló que son más de 16 las becas destinadas “solamente a estudiantes de educación superior”. “Son bien diversas; hay becas territoriales, becas regionales, con distintas necesidades y características de los estudiantes”.

Además de los beneficios a los que se postula a través del FUAS (Formulario Único de Acreditación Socioeconómica), están los que son de Junaeb, tales como la Beca Presidente de la República y la Beca de Mantención para la Educación Superior (BMES), entre otras.

“Se puede postular hasta el 31 de enero en nuestra página www.junaeb.cl; ahí está el detalle con toda la información, los requisitos y cuáles son las características de cada una de las becas (…). Además de las becas, tenemos residencias estudiantiles”, sostuvo Rubio.

¿Qué becas hay disponibles para la Educación Superior?