Bárbara Riveros tras no competir en el Ironman 70.3 de Pucón: “Tengo que aprender a sacarme el sombrero de atleta y ser fan”

La legendaria deportista nacional, seis veces ganadora de la competencia, conversó con CNN Deportes en el marco de una nueva edición de "la carrera más linda del mundo".

La triatleta nacional, Bárbara Riveros, no correrá este domingo en el Ironman 70.3 de Pucón, competencia que la vio coronarse en seis oportunidades.

En conversación con CNN Deportes, Riveros se mostró feliz de estar presente en “la carrera más linda del mundo“, evento que se realiza en el sur del país. “Estoy emocionada de estar acá y de tener el apoyo de la gente, Pucón es muy especial para mí”, dijo.

La deportista destacó la importancia que tuvo Pucón para su desarrollo en la disciplina del triatlón: “Pucón me vio crecer de pequeña, es mi casa, corrí mis primeros triatlones, estar acá me llena de mucho amor para enfrentar lo duro que es el nivel internacional”.

Aún así, lamentó no poder participar como una de las corredoras de este domingo, puesto que inicialmente iba a competir, pero desde el Ironman 70.3 de Valdivia arrastra una lesión en su pie, donde sufrió una rotura de la placa del hallux, por lo que su equipo le recomendó no competir. “Ahora estamos al otro lado ayudando, tratando de apagar la pena” comentó Riveros.

“Tengo que aprender a sacarme el sombrero de atleta y ser fan, me da pena no competir, pero comparto con la gente y me hace sentir muy llena el poder ayudarlos”, añadió la triatleta en su conversación con CNN Deportes.

Sigue todas las competencias del Ironman 70.3 de Pucón a través del canal de YouTube de CNN Chile para no perderte ningún detalle de la carrera más linda del mundo.

