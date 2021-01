En las últimas semanas, el Ministerio de Salud ha informado de un sostenido crecimiento de los casos de COVID-19 en el país. En concreto, este domingo se contabilizaron 4.498 nuevos contagios, acumulando casi 7 mil casos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Por ello, en entrevista con CNN Chile y CHV Noticias, Gonzalo Bacigalupe, salubrista y profesor Universidad de Massachusetts, analizó la situación del país y señaló que “siempre digo que no hay que preocuparse de las cifras diarias, sino que de las cifras semanales. El promedio semanal es de 80 (muertos) y hay que recordar que antes de enero nunca pasamos de 60 fallecidos diarios”.

“Es decir, estamos en una situación súper grave. Eso es un aumento muy importante. De 60 a 80 casos promedio”, subrayó.

En cuanto a lo acontecido en regiones, dijo: “ayer el ministro (Paris) habló de varias curvas, mostró la curva nacional, la curva de la RM… y sabemos que van a decir que las cifras son relativamente alentadoras, pero se le olvidó mostrar el gráfico de la progresión en regiones. Dos tercios de los fallecidos ocurren en regiones”.

Lee también: Bacigalupe critica cuarentenas en fines de semana y plantea medidas para “no incentivar ir a lugares cerrados”

El académico añadió que “en regiones siempre la pandemia ha estado descontrolada y en este momento hay un montón de hospitales colapsados”.

“No se enfatiza en el gran movimiento de personas que tomaron permisos de vacaciones. Eso es una política de salud totalmente errada”, señaló y explicó que aquello genera mucha movilidad con aumento de contagios. “Cuando se viaja a regiones hay mucha más posibilidad de colapsar los hospitales”, añadió.

“Creo que los permisos de vacaciones realmente habría que eliminarlos, porque eso enviaría una señal potente de que estamos en una gran emergencia”, manifestó.

Lee también: Chile suma 4.498 casos diarios nuevos y roza los 700 mil contagios acumulados de COVID-19

Comunicación en riesgo

Siguiendo su análisis acerca de la gestión de las autoridades, el salubrista criticó un aspecto que considera trascendental: “La comunicación de riesgo es horrible. Y me imagino que hasta el mismo ministro Paris y su equipo la deben considerar horrible”.

Por otro lado, Bacigaluope hizo un alcance respecto de las cuarentenas, las cuales también cuestionó: “Encerrados el fin de semana en muchas ciudades no hace sentido, porque la gente realmente podría pasearse y usar las veredas, las plazas, para recrearse, salir con los niños… para eso no se debería requerir permiso”.

Y complementó: “Eso lo que hace en definitiva es crear una gran presión para que el lunes salga mucha gente a comprar, pasear o simplemente salir de sus casas. No debiera haber una cuarentena rígida, pero sí, no se debe permitir la gran movilidad que hay entre regiones. Además, se deben limitar los lugares cerrados donde no haya buena ventilación porque el virus permanece en el aire”, concluyó.