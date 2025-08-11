“Ayuda a que las niñas en Chile nazcan sin límites”: Escobar y promulgación de Ley Más Mujeres en Directorios

Matthei dice que "el Partido Comunista no logra ver que bajar impuestos produce mayor recaudación fiscal"
La candidata presidencial de Chile Vamos comentó que en un eventual Gobierno bajaría la cifra de impuestos del 27% al 23%, sin gradualidad.
La periodista y panelista de Tolerancia Cero destacó el liderazgo de la subsecretaria Javiera Petersen en la construcción de un proyecto que logró apoyo transversal gracias al diálogo con el Parlamento y la sociedad civil.
En una ceremonia solemne, encabezada por el Presidente Boric y en presencia de destacadas mujeres, como la presidenta subrogante de la CS, Gloria Ana Chevesich, la contralora, Dorothy Pérez, la vicepresidenta del Banco Central, Stephany Griffith Jones, senadoras, diputadas, ministras y mujeres que han trabajado históricamente por los derechos de las mujeres, se promulgó hoy la Ley Más Mujeres en Directorios.
La subsecretaria Javiera Petersen lideró este proyecto, a través del cual los directorios, primero voluntariamente, irán incorporando más mujeres a los organismos máximos de toma de decisión de las empresas chilenas.
Petersen trabajó codo a codo con el parlamento y con organizaciones de la sociedad civil, que apoyaron este proyecto, porque la subsecretaría estuvo dispuesta a dialogar y a hacer cambios de modo de lograr un apoyo transversal.
Tal como se dijo en la ceremonia, esta nueva ley ayuda a que las niñas en Chile nazcan sin límites para desplegar su talento y su capacidad. La ley más mujeres en directorios se suma a los avances que han experimentado las mujeres, especialmente en las últimas décadas.
Avances que siempre hay que cuidar y proteger, para que cada generación de mujeres le entregue a la siguiente más derechos y libertades.
Y nunca menos.
