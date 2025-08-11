“Ayuda a que las niñas en Chile nazcan sin límites”: Escobar y promulgación de Ley Más Mujeres en Directorios

La periodista y panelista de Tolerancia Cero destacó el liderazgo de la subsecretaria Javiera Petersen en la construcción de un proyecto que logró apoyo transversal gracias al diálogo con el Parlamento y la sociedad civil.

En una ceremonia solemne, encabezada por el Presidente Boric y en presencia de destacadas mujeres, como la presidenta subrogante de la CS, Gloria Ana Chevesich, la contralora, Dorothy Pérez, la vicepresidenta del Banco Central, Stephany Griffith Jones, senadoras, diputadas, ministras y mujeres que han trabajado históricamente por los derechos de las mujeres, se promulgó hoy la Ley Más Mujeres en Directorios.

La subsecretaria Javiera Petersen lideró este proyecto, a través del cual los directorios, primero voluntariamente, irán incorporando más mujeres a los organismos máximos de toma de decisión de las empresas chilenas.

Petersen trabajó codo a codo con el parlamento y con organizaciones de la sociedad civil, que apoyaron este proyecto, porque la subsecretaría estuvo dispuesta a dialogar y a hacer cambios de modo de lograr un apoyo transversal.

Tal como se dijo en la ceremonia, esta nueva ley ayuda a que las niñas en Chile nazcan sin límites para desplegar su talento y su capacidad. La ley más mujeres en directorios se suma a los avances que han experimentado las mujeres, especialmente en las últimas décadas.

Avances que siempre hay que cuidar y proteger, para que cada generación de mujeres le entregue a la siguiente más derechos y libertades.

Y nunca menos.