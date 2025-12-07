“El brasileño en general nos quiere”: Montes y cómo Brasil se posicionó como el principal destino del vino chileno

El enólogo y director de Viña Montes habló en Influyentes sobre cómo ha evolucionado el mercado en los últimos años, los destinos favoritos y cómo compite nuestro país en el exterior.

La industria de las bebidas alcóholicas experimenta una caída en el mundo, con generaciones más jóvenes optando por consumir cada vez menos. Dentro de esta, el mercado vitivinícola no es la excepción. Pero donde surgen crisis, nacen oportunidades.

Sobre esto conversamos en un nuevo Influyentes con Aurelio Montes, enólogo y director de Viña Montes, quien reconoce de entrada que uno de los principales desafíos de los vinos que exportamos tiene que ver con el precio: al ser los más baratos dentro de los mejores, nos alejamos de ser considerados “premium”.

“Cuando nos comparamos con España, Italia, Francia, cuesta después mucho levantar la imagen. Nosotros somos conocidos como el entry level, que es el nivel un poco más básico, pero hay casos, y perdón la autorreferencia, como Montes, que hemos ido demostrando que cuando uno empuja la calidad terminamos siendo una empresa más sólida, con un consumidor mucho más fiel a nuestra marca, porque las personas que toman vino Montes no va por el precio, va por otra cosa, por una experiencia, por calidad”, afirma Montes.

Esto es parte de lo que llevan a la práctica diversas viñas del país, donde optan por entregar un producto de calidad reconocida y a precios acordes a esto.

Algo de ello también dice relación con la propia marca país. Si consideramos las amenazas para la industria en la región, Argentina surge inmediatamente por lo avanzado que ya tienen en este ámbito.

Chile es el cuarto exportador más grande del mundo,

detrás de Francia, Italia y España.

Sin embargo, sí hay cosas que fuera de Chile son más destacadas que dentro del país.

“Afuera Chile tiene una imagen muy buena, de un país sólido, un país seguro, y lo que más me gusta a mí, porque es un estilo de forma hacer las cosas, un país limpio, un país que está muy amarrado a la sustentabilidad, a las aguas cristalinas, al sur de Chile, por lo tanto tenemos una tremenda ventaja”, destaca el enólogo.

Éxito del vino chileno en Brasil

Si bien hace algunos años Estados Unidos aparecía como el principal país al que exportábamos vino, hoy ese puesto lo ocupa Brasil. En este fenómeno influyen múltiples factores, pero uno que menciona Aurelio Montes tiene que ver con las relaciones entre países: Chile y Argentina son los que producen vino de mejor calidad en la región, y a juicio de Montes “el brasileño en general nos quiere”.

“Sobre todo ahora que Argentina con todas sus nuevas políticas económicas está caro, mucho más caro que lo que estaba hace tres años atrás, el brasileño dijo mira, si voy a esquiar a Chile me sale más barato y si me voy de vacación a la Patagonia es más barato, y por lo tanto ya que fui Chile, ¿por qué no recorremos bodegas de vino que están cerca de Santiago? Y eso se ha disparado, ha sido realmente un golpe positivísimo a la industria vitivinícola”, agrega.