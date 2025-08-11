Aumento de la violencia y cambios en el delito de secuestro: Experta analiza fenómeno criminal en Chile

En conversación con CNN Chile Radio, Alejandra Mohor, magíster en Ciencia Política e investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, analizó el escenario delictual en el país y detalló que este tipo de delitos ha mostrado una preocupante tendencia al alza en los últimos años.

En un contexto marcado por el aumento en la percepción de inseguridad en Chile, la magíster en Ciencia Política e investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, se refirió al secuestro de un empresario en Quilicura y entregó su análisis sobre la evolución de este delito en el país.

El hecho ocurrió la semana pasada, cuando la víctima fue interceptada al llegar a su empresa, retenida por más de 15 horas y liberada en el otro extremo de la ciudad, presuntamente tras el pago de 80 millones de pesos por parte de su familia.

Mohor señaló que, si bien las encuestas de victimización muestran estabilidad en los últimos años e incluso cifras menores que hace 15 años, la principal transformación está en el aumento de la violencia con que se cometen los delitos. “Hoy se utilizan mayores niveles de violencia para concretar ilícitos, y delitos como el secuestro, que antes eran poco frecuentes, han incrementado su número”, afirmó.

La especialista destacó que este fenómeno no es nuevo en el país y recordó los llamados “secuestros express” registrados hace cerca de una década. Sin embargo, advirtió que las modalidades han cambiado, ampliándose los objetivos y aumentando los casos con fines extorsivos.

Respecto a las declaraciones del fiscal nacional, Ángel Valencia, quien afirmó que el país ya se adaptó a esta nueva realidad criminal, Mohor discrepó: “Las sociedades no paran de cambiar, el crimen tampoco, y la institucionalidad debe seguir adaptándose. No es un proceso acabado”.

En cuanto a las respuestas institucionales, valoró la creación de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) como una estrategia adecuada, pero subrayó que deben ampliarse estas metodologías a otros delitos y mejorar la coordinación entre instituciones.

Sobre los desafíos pendientes, Mohor mencionó la necesidad de reformar y fortalecer a todas las fuerzas vinculadas a la seguridad, incluyendo a Gendarmería, así como mejorar la eficacia policial, especialmente en el control del tráfico de drogas y la presencia en las calles.

