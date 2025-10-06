Aumentan casos de cáncer en personas menores de 50 años: ¿Qué patrones explicarían el alza?

El director del Centro para la Prevención y el Control del Cáncer, Enrique Castellón, explicó en CNN Chile Radio las estimaciones de los últimos años.

Distintos estudios médicos han mostrado situación preocupante, ya que en Chile y en el mundo ha aumentado la prevalencia del cáncer en menores de 50 años.

Un informe del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, informó que entre 2000 y 2019 las tasas de 14 tipos de cáncer tuvieron un alza entre las personas de dicho segmento etario en ese país.

Bajo ese contexto, el director del Centro para la Prevención y el Control del Cáncer y académico de la Universidad de Chile, Enrique Castellón, abordó en CNN Chile Radio que se ha evidenciado “mayor incidencia y mayor mortalidad en menores de 50 años en los 30 últimos años”.

En las últimas tres décadas, ha habido un aumento de cáncer en menores de 50 años, con un “número de casos nuevos diagnosticados cercano a un 80%. Es bastante preocupante”.

“En términos de mortalidad por cáncer en menores de 50, el aumento en estas décadas ha sido cercano al 30%, es decir, estamos enfrentados a una cosa muy concreta, nueva y que debemos enfrentar con buenas políticas públicas“, añadió Castellón.

El profesional también comentó que las estimaciones señalan que algunos cánceres han tenido un incremento bastante importante.

Los “cánceres que más aumentado en las últimas décadas son cáncer de mama”, sobre todo algunos más agresivos, como el cáncer triple negativo, además del cáncer colorrectal. “Ese es un fenómeno muy extendido en el mundo y en Chile”.

“En nuestro centro tenemos algunos estudios de estimación de que este tipo va a ser el principal cáncer en los próximos años, con un fuerte aumento en la población menor a 50”, acotó Castellón.

En relación con las causas, el director del Centro para la Prevención y el Control del Cáncer afirmó que “conociendo las razones, podemos ajustar intervenciones de salud pública, tanto en prevención, promoción, en mejorar tratamientos, etc., sobre todo en detección precoz“.

Sin embargo, “lo que menos evidencia hay es en las causas específicas”, señaló, añadiendo que los estudios internacionales apuntan mayoritariamente a correlaciones.