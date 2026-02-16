Asociación Nacional de Oficiales tras dichos del ministro Jaime Gajardo: “No me atrevería a hablar de sabotaje”

El presidente de la Asociación Nacional de Oficiales, Mario Benítez, comentó en CNN Chile las declaraciones del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, tras los errores cometidos por la institución penitenciaria en la liberación de internos.

El presidente de la Asociación Nacional de Oficiales, Mario Benítez, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile la situación de Gendarmería, a raíz de la liberación errónea de internos.

En este contexto, sostuvo que para comprender el panorama actual es importante considerar tanto el factor humano como la falta de tecnología, lo que, según explicó, se refleja en la carencia de sistemas de sincronización de información entre distintos estamentos públicos.

“Existe una suma de factores. Indudablemente, todos saben que Gendarmería ha sido muy postergada”, remarcó, y enfatizó que esto no solo ocurre con el Gobierno de turno, sino que se trata de una situación histórica, en la que existe un personal que está “bastante agotado y agobiado por la alta población penal que hoy día tenemos”.

En esa línea, añadió que “nos hemos ido quedando atrás. Estamos trabajando con un sistema que es arcaico, que es antiguo, pero además hoy día el sistema penitenciario está sometido a un gran estrés, dada la población penal, que ya supera los 63 mil privados de libertad para una infraestructura preparada solamente para 40 mil, y una dotación de personal que no ha crecido en los últimos 15 años. Entonces, indudablemente, todos estos factores, todas estas condiciones, generan que estemos en una situación de crisis”.

#HoyEsNoticiaCNN | Mario Benítez, presidente ANOP: “Es difícil tener el control de la actividad criminal que se genera al interior de las cárceles. Tenemos cárceles muy hacinadas, con dotación que no crece, la infraestructura no ha crecido” 💻https://t.co/Ox6C5F7hT4 pic.twitter.com/sbmhCcZfOU — CNN Chile (@CNNChile) February 16, 2026

Consultado por los dichos del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien en una entrevista en Meganoticias no descartó que detrás de los errores “haya otras motivaciones, haya posibles comisiones de delitos. Puede haber error administrativo, pero también puede haber corrupción y sabotaje”, respondió que desde su perspectiva hay que tener “cuidado” con el uso de estos conceptos.

“Yo no me atrevería a hablar de sabotaje, porque creo que para eso hay que tener bastantes antecedentes, y será el Ministerio Público, junto con las investigaciones paralelas que se realizan en sede administrativa, quienes determinen si hay una institucionalidad destinada a generar estas liberaciones. Sí hay culpa, por supuesto, pero creo que toda sanción y toda conclusión debe surgir de una investigación acuciosa”, cerró.