Arzobispo Chomalí se mostró a favor de penas alternativas a violadores de DDHH: “Las sociedades crecen cuando hay clemencia”

La autoridad eclesiástica habló en CNN Prime sobre la iniciativa que busca habilitar beneficios de cumplimiento alternativo para ciertos casos, donde entrarían internos de Punta Peuco. Además de mostrarse favorable, reiteró que es clave que quienes tengan información sobre los detenidos desaparecidos puedan hacerla pública.

Ante las diversas discusiones legislativas y en el ámbito público el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, ha marcado diferencias con sus predecesores al mostrarse más presente en estos debates haciendo patente la postura de la religión que profesa.

En entrevista en CNN Prime, la autoridad eclesiástica habló de lo que continúa dejando cada conmemoración del 11 de septiembre, a 52 años de lo que fue el golpe de Estado, señalando que no cree que hubiera muertes inevitables y que es clave que exista verdad y justicia para las familias de cada víctima de desaparición forzada.

En el mismo ámbito, ha resurgido el debate en torno a la propuesta de dar penas alternativas a ciertos internos, ya sea por temas de discapacidad, mal estado de salud, enfermedades terminales, etc, en una iniciativa que dice apuntar a un tema humanitario y en segundo lugar ayudaría a liberar las sobreexigidas cárceles del país.

Al respecto, Chomalí aseguró que tras haber visto las condiciones carcelarias de distintos recintos penitenciarios del país, ha podido constatar que “se violan los derechos humanos, por la pobreza que hay, por las políticas públicas”, destacando al mismo tiempo la labor de Gendarmería por tener que enfrentar su tarea en dichas condiciones.

“Hay personas que están viviendo situaciones muy inhumanas en general. El tema es el siguiente: una persona pierde su dignidad, y la dignidad no se pierde nunca, nadie, porque la da Dios y evidentemente que si el Estado no es capaz de cuidar a una persona, sobre todo si está enferma, yo creo que la familia tiene todo el derecho- yo mismo ofrecí la Fundación Las Rosas para que esas personas puedan pasar sus últimos días. Es decir, impunidad jamás, eso que quede muy claro, lo he dicho en todos los tonos, pero creo que las sociedades van creciendo humanamente cuando hay clemencia”, afirmó el líder católico.

Asimismo, añadió que para él el estándar para optar a otro tipo de cumplimiento de condena es que el Estado no pueda garantizar respetar la humanidad de un interno, afirmando que en tal caso “también se le estaría violando (los derechos humanos) a ellos”.

Sin embargo, también agregó otro componente claro para otorgar este tipo de beneficios: la cooperación. “La Iglesia lo que ha pedido reiteradamente es que las personas que tengan información hablen para saber dónde están los familiares detenidos desaparecidos”.