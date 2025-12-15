Arrau responde a Maduro por advertencia a Kast sobre migrantes: “Qué pena estar gobernado por una persona que se expresa así”

Martín Arrau, exjefe de campaña y vicepresidente del Partido Republicano, respondió en Tolerancia Cero al emplazamiento de Nicolás Maduro a José Antonio Kast, quien le advirtió: "El que se mete con Venezuela se seca, y usted se puede secar aceleradamente".

El exjefe de campaña y vicepresidente del Partido Republicano, Martín Arrau, respondió a las declaraciones de Nicolás Maduro sobre el triunfo de José Antonio Kast en los comicios presidenciales.

¿Qué dijo Nicolás Maduro?

“Decirle a este señor Kast: usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler. Usted podrá ser pinochetista, convicto y confeso. Pero cuidadito: le toca un pelo a un venezolano; a los venezolanos se les respeta, cuidadito”, señaló en un programa del régimen del país caribeño.

Y subrayó: “El que se mete con Venezuela se seca, y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast”.

Estas declaraciones se dan en el marco de las propuestas de Kast durante su campaña presidencial sobre migración.

“Qué pena por Venezuela”

Al respecto, Arrau comentó: “Qué pena por Venezuela, estar gobernado por una persona que se expresa así y que opina eso, y las consecuencias las vemos, y la ola migratoria que tenemos acá es venezolana”.

Consultado sobre si esperaría el mismo gesto del Gobierno que tuvo con los comentarios del presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfatizó: “No tengo duda de que lo que van a hacer”.

“Este tipo de aclaraciones, la verdad, no sorprende a nadie; todos los días tienen cosas así o peores. Pero es una pena por Venezuela, estamos todos preocupados. Me ha tocado estar en Venezuela, conozco el país, conozco a muchos venezolanos, y es una pena que un país espectacular sea gobernado por estas personas. Pero esto es solo una reflexión: es importante cuidar la democracia, porque imagínate a lo que llegaron y cómo se farrearon un país, por no sé si por despreocupación o por lo que sea”, cerró.

