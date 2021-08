El panel de Aquí se Debate de CNN Chile de deste jueves estuvo formado por la integrante del comando de Gabriel Boric, Antonia Orellana; el vicepresidente del PPD, Marco Antonio Núñez; el convencional de la Lista del Pueblo, Cristóbal Andrade; y el coordinador del comando de Sebastián Sichel, Tomás Fuentes.

Luego que Antonia Orellana le indicara a Tomás Fuentes que los retiros desde los fondos provisionales no han avanzado solo gracias a la oposición, sino también por personeros oficialistas, el diputado de Renovación Nacional criticó las posturas del candidato vencedor de las primarias de Apruebo Dignidad.

“Gabriel Boric no ha sabido reconocer que él dijo que ‘si se extiende el IFE -que significan, ¿cuánto? US$ 6 mil millones- y además viene un ILE, Ingreso Laboral de Emergencia, yo no estaría dispuesto en un cuarto retiro‘ y ahora cambió de opinión”, expresó Fuentes.

Luego arremetió: “cambió de opinión producto de una conversación con los parlamentarios, entones, ¿qué gobernabilidad o qué programa de gobierno me va a asegurar hoy Gabriel Boric si en dos semanas cambia de opinión con algo tan importante como esto?“.

Orellana tomó inmediatamente la palabra. “La gobernabilidad de saber escuchar a las personas”, replicó.

“Por ejemplo, no demorarse meses en entregar un Ingreso Familiar de Emergencia de $65 mil que celebraron -en una imagen que no se le va a olvidar a las personas- con aplausos en la cámara, con esa indolencia“.

Fuentes cerró el cruce de palabras cuestionado cuánto era el monto que pedía la oposición en esa oportunidad.

