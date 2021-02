El próximo 11 de abril el país elegirá a las personas que conformarán la Convención Constitucional que tendrá como único objetivo redactar una nueva Constitución para Chile.

Uno de los temas que se ha vuelto clave en toda discusión es el aborto y cómo este riñe los derechos reproductivos de la mujer y el derecho a la vida que se estaría vulnerando al realizar este procedimiento.

En Aquí Se Debate, Mario Aguilar (D8), Sol Letelier (D9) y Luz Vidal (D9) discutieron en torno a este tema, sobre todo en lo que respecta a la despenalización del aborto y la forma en que se debe actuar en relación a la parte sanitaria.

Luz Vidal, candidata independiente que postula con un cupo de Revolución Democrática (RD) y presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares, indicó estar de acuerdo con su despenalización: “Desde mi rol como trabajadora de casa sé cuántas jóvenes de repente se hacen la operación de vesícula y uno las tiene que atender y sabe que no es vesícula. Eso es una desigualdad ante el derecho que las mujeres pueden decidir sobre sus cuerpos“.

En su caso, como candidata a representar el distrito 9 (Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca), señala que en las comunas con menos recursos no todas las jóvenes y adultas pueden realizarse un aborto sin poner en riesgo su integridad.

Para Sol Letelier, candidata de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y ex alcaldesa de Recoleta, de fondo hay “convicciones profundas” por lo cual defiende la vida, algo que a su parecer va en sentido contrario al aborto.

“Defiendo la vida desde su concepción. Y esa es mi creencia. Entiendo todos los problemas que tienen las mujeres”, dijo la candidata, a lo que Luz intervino preguntando: ¿Acaso cuando una mujer no tiene los recursos para hacerse un aborto y se expone a uno clandestino no está en riesgo la vida?”.

“Y cuando el Estado no garantiza los derechos de esa guagua que tuvo que nacer obligada porque el Estado le ha privado a esa mujer decidir, y el Estado no se hace cargo de la educación de ese joven, no se hace cargo de su salud, no se hace cargo del trabajo de la mujer”, insistió Vidal.

“¿Pero por qué no se va a hacer cargo de la salud? Todos los chilenos tenemos acceso a la salud”, contestó Letelier. “Si ese niño nace tiene acceso a la salud, a la educación“.

“¿A qué salud?”, respondió Vidal. “¿A la salud de levantarse a las cinco de la mañana?“.

“¿Tú crees que no me he levantado a las cinco de la mañana? Todos nos hemos levantado temprano…“, contestó por su parte la ex alcaldesa.

Mientras tanto, el ex presidente del Colegio de Profesores que busca un escaño en el distrito 8 (Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil) planteó estar a favor de la despenalización del aborto, “pero además a que esté incorporado al sistema de salud público de manera que sea de acceso gratuito para las mujeres que requieran”.

“Quien tenga convicciones religiosas, morales, de cualquier tipo, de ninguna manera puede estar obligado a realizarse un aborto. Esto no se choca con el derecho de su persona de las personas que sus convicciones no se lo permiten, pero lo que no puede ocurrir es que se penalice una mujer“, dijo Aguilar.