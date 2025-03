Andrés Velasco: “Yo creo que la gente desde Chile no siempre aprecia lo cerca que está la guerra y lo grande que es el peligro”

Uno de los puntos centrales que tocó el economista en el programa Influyentes fue la guerra en Ucrania y sus efectos económicos y sociales en Europa.

El exministro de Hacienda, Andrés Velasco participó de un nuevo capítulo de Influyentes donde abordó diversos temas de la política mundial y nacional.

Uno de los puntos centrales que tocó el economista fue la guerra en Ucrania y sus efectos económicos y sociales en Europa.

“Mira, yo soy de una generación que creció viendo a James Bond en que Occidente peleaba con los rusos. Los rusos eran autoritarios y eran los malos de la película. Y parece que Trump esas películas nunca las vio porque ahora Europa, donde yo vivo, se siente traicionada porque Trump está enamorado de un señor que es un dictador, que mata a los opositores y que invade al país del lado”, aseguró.

Velasco afirmó, además, que “y Trump todo esto lo encuentra maravilloso y dice que Putin es un ejemplo, un hombre de mano firme, y a Zelensky lo invita a la Casa Blanca y lo insulta y lo humilla frente a las cámaras. Entonces el mundo, no solamente Europa, dice, bueno, ¿y qué pasó? Hay gente que llega al extremo a preguntarte si Putin no tendrá un video de Trump haciendo alguna cosa que lo deje mal parado”.

En ese sentido, el economista abordó los efectos de la guerra en Europa y la visión que desde Chile se tiene del tema.

“Yo creo que la gente desde Chile no siempre aprecia lo cerca que está la guerra y lo grande que es el peligro. Si tú estás en Londres, estás a tres horas de vuelo de Kiev, eso es como Santiago de Lima. Si tú estás en Berlín, estás a dos horas o una hora cuarenta de vuelo a Kiev, es como que los rusos estuvieran en Puerto Montt”, explicó.

“O sea, -continuó Velasco- para un residente de Europa occidental, ¿para qué voy a decir? Para un residente de Europa oriental, para un polaco, la guerra está ahí. En la cuadra en que yo vivo en Londres hay banderas ucranianas porque hay familias que han recibido exiliados y refugiados ucranianos”.

Es por ello que el economista detalló que “la discusión hoy día en Europa no es si la economía va a crecer un cuarto de punto más o no. La discusión es dónde están los misiles y los morteros y los aviones que Europa va a necesitar. ¿Se va a rearmar Europa? Sí. ¿Es indispensable? Lo es, no tengo ninguna duda”.