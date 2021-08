La semana pasada el Servicio Electoral notificó la impugnación de las candidaturas presidenciales del independiente Gino Lorenzini y el abanderado de la Lista Del Pueblo, Diego Ancalao, quien fue denunciado por presentar más de 23 mil patrocinios ante un notario que murió en febrero.

Tras esta situación, el movimiento que respaldaba al dirigente de pueblos originarios anunció una querella criminal en su contra por falsificación del instrumento público. Por su parte, la defensa de Ancalao sentenció que levantaría un recurso de protección para revertir el hecho, lo que fue desestimado por el propio organismo.

En ese contexto es que el presidente del consejo directivo del Servel, Andrés Tagle, conversó con CNN Chile para abordar los detalles tras la determinación del Servicio y los alcances legales de dicha decisión.

“Es un rechazo unánime de todo el consejo y recomendado además por su cuerpo ejecutivo, por la Dirección Nacional y unánime, es un rechazo mío. Está notificado, se le notificó a él por mail, así lo establece la ley y también por la publicación que hacemos en la página web (…) eso por nuestro lado está zanjado”, aseveró el presidente del Servicio.

Asimismo, Tagle señaló que efectivamente Ancalao tiene el derecho de reclamar en torno al rechazo de su candidatura ante los tribunales electorales 5 días a partir de la resolución. Sin embargo, también recalcó que un recurso judicial no serviría para cambiar la determinación del organismo.

“Ir a tribunales de recursos de protección no conlleva a nada que tenga que ver con la reposición de la candidatura y yo creo que probablemente su tramitación es más larga que lo que sería una reclamación en un Tribunal Electoral”, sentenció el representante del Servel.

El directivo del organismo también se refirió al trabajo tras la revisión y aprobación de las candidaturas a cargos públicos, señalando que la inclusión de Clave Única en el sistema ha ayudado a acelerar y corroborar de manera eficaz la información de dicho proceso.

Tagle además aclaró que los patrocinios por notaría “van en retirada y son los menos“, especificando que el caso de los 23 mil patrocinios de Ancalao fue una “excepción”: “en la reunión respectiva, el encargado de esa división de procesos electorales, entre otras cosas menciona que hay una concentración en una notaría de Patricio Zaldívar, inmediatamente saltó, porque habían abogados que estaban ahí, el director nacional, Raúl García, sabía perfectamente que esta persona estaba fallecida“.

Candidatura de Boric

Tagle también buscó aclarar la diferencia entre este caso, con la recolección de firmas del abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, donde no se consideró la figura de notario, ya que lo que allí se buscaba era sumar una cantidad específica de afiliaciones políticas aprobadas por el Servel.

“Convergencia Social, para poder presentar a un candidato, ya sea en la primarias o en las definitivas, al no ser un partido nacional, solo con algunas regiones, tenía que tener 33.369 afiliados en las regiones donde estaba constituido“, especificó el directivo del Servicio, agregando que dicha meta se logró a través de afiliaciones por Clave Única.

“En ese proceso completaron las 33 mil, por lo tanto, pudieron presentarse. Presentaron algunas más, poquitas, 1.800, que no influían en la cuenta final, con fichas físicas que no son ante notario porque un partido constituido no necesita incrementar su nivel de afiliados vía notario“, aclaró también Tagle al respecto.

Por otro lado, en torno a las reclamaciones que se han hecho a otras candidaturas, como la interpuesta por el abogado Mario Esquivel Lizondo, contra la campaña del abanderado del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, el presidente del organismo señaló que: “el derecho lo tienen los partidos políticos o candidatos independiente, se puede reclamar ante los tribunales electorales. O sea, nosotros nunca somos la última palabra, el Tribunal Calificador tiene la última palabra”.